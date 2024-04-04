花蓮強震釀基隆暖暖公寓梁柱龜裂 急疏散3戶5人

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受到花蓮強震影響，基隆市暖暖區一棟4樓公寓昨天出現梁柱裂痕，經基隆市政府勘查後，認為有安全疑慮，暖暖區公所緊急疏散3戶5人。

基隆市政府都市發展處今天表示，花蓮強震後，市府重視公共安全，昨天與各區公所啟動震後建築物安全巡檢，同時啟動建築物緊急評估機制。

都市發展處指出，截至今天中午，共受理48案件，包括建築物牆面磁磚、水泥剝落與建築物受損等，其中暖暖區暖暖街379巷1棟4樓公寓有結構安全疑慮，昨晚已協請區公所協助民眾安置，後續將進行結構補強作業。

暖暖區公所區長陳儒東表示，這棟公寓昨晚緊急疏散3戶5人到飯店安置，今天其中1戶2人已前往依親。

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