震後梁柱破損 土城社區停車場900餘根立柱支撐
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花蓮昨天發生芮氏規模7.2強震，新北市多處傳災情，土城區員林街一處屋齡30年的社區地下停車場梁柱破損鋼筋外露扭曲，先架設900多根立柱支撐，之後將進一步做結構補強。
據當地里長表示，該社區有9棟400多戶，因地震影響，其中1棟大樓地下停車場梁柱鋼筋外露，昨天結構技師檢測後，該棟不適合居住，住戶由區公所做安置，其他8棟經檢視後沒有問題，可以繼續居住。
被安置的1名住戶告訴中央社記者，目前還不能進屋，今天從板橋旅館回來關心屋況，看到地下室有支撐補強就比較安心，但目前仍未知何時可以返家。
不便具名的社區主委說，希望市府未來能夠協助設計、規劃社區的結構補強，社區與管委會一定配合，也期望能針對停車場做全面性補強。
新北市長侯友宜今天視察震損建築，接受媒體聯訪時表示，此處社區地下停車場梁柱彎曲變形，市府與專業技師、區公所一起啟動預防性撤離及結構補強，先用立柱支撐，讓房屋安全無虞，未來會跟居民討論補強方式，讓社區居民安心居住。
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