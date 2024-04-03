花蓮強震撼全台！橋梁猛晃台人「1反應」影片瘋傳 外國網友驚：設計品質真好
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今（3）日早晨7點58分爆發強震，撼動全台，各地傳出大大小小的災情，不少國家也紛紛慰問關懷。一位外國網友在X平台轉載台灣發生地震的消息，並附上一則「中正橋」劇烈晃動的影片，嚇喊「震動非常嚴重」。貼文曝光後引起外國網友熱議，有人「為台灣祈禱」，也有網友笑稱「如果是我在橋上的話，會需要一條新內褲」、「他們表現的就像什麼事都沒發生」。
一位外國網友在X平台（前身為推特）上貼出一則影片，分享台灣強震的消息，並驚呼：「震動非常嚴重，以至於要上班的人們全部停下來了」。而從推主上傳的影片中，可以看到地震發生時，不少汽機車暫時停在一座橋上，由於晃動的幅度不小，連路燈和橋的墩柱都在劇烈搖晃，橋上的汽車不敢動彈，機車騎士也只能勉強穩住車身，等到震動結束再繼續騎行。
見此，不少外國網友紛紛嚇壞留言，並替台灣祈禱一切平安，「看起來像是爆胎的時候一樣」、「在那座橋上也太可怕，希望每個人都安全」、「解鎖新的恐懼」、「哇，我確信那很可怕。無法想像在橋上晃得那麼厲害」、「為台灣祈禱」、「如果是我在橋上的話，會需要一條新內褲」。
也有網友歪樓大讚台灣橋樑工程的品質，對這座橋梁在強震後依舊無損感到驚訝，「他們的基礎設施在地震中的表現令人印象深刻」、「太可怕了，很高興看到那座橋建得很好，畢竟是在人口稠密的地區發生大地震」、「看起來像是一座精心設計的橋樑」、「我猜那座橋不是巴爾的摩建造的」、「他們發生了這麼嚴重的地震，橋梁竟然還矗立著」、「橋梁工程師的設計品質真好」、「想像一下在印度出現同一座橋…」。
不過也有人笑稱，和猛烈的地震相比，台灣民眾的表現淡定到不可思議，同時，他們也對台灣民眾在橋上停下感到不解，直呼，「他們表現的就像什麼事都沒發生」、「看起來沒人在乎」、「為什麼人們會在橋或天橋上停下來？如果是我的話會想盡快離開」、「在橋上停下來是個糟糕的主意」、「這種情況下誰還會想要去上班啊？」。
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