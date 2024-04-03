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0403花蓮大地震／災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
0403花蓮大地震，全台均感受到劇烈搖晃，餘震不斷，各地陸續傳出大小不一的災情。記者黃仲裕／攝影
0403花蓮大地震，全台均感受到劇烈搖晃，餘震不斷，各地陸續傳出大小不一的災情。記者黃仲裕／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今（3）日上午7點58分花蓮發生芮氏規模7.2大地震，全台均感受到劇烈搖晃，BBC報導更稱0403花蓮大地震是「台灣25年來最強震」。餘震不斷，各地陸續傳出大小不一的災情。民眾除了保護自身安全，若因地震導致家中有災損，根據財政部網站資料，只要記得拍照記錄，就有機會減免當年度綜所稅。此外，營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、娛樂稅、房屋稅地價稅、使用牌照稅也都屬於遇災損可減免的項目。

根據財政部「災害損失減免專區」網站資料，當遭受不可抗力的災害損失，可申請減免當年度綜合所得稅。聯合新聞網根據財政部網站資訊，整理申報個人災害損失流程：

1.若發現家中有災損，記得拍照

2.災害發生後30日內申請：可利用書面、傳真、電話等方式向戶籍地或財產所在地之稽徵機關提出

民眾須檢具損失清單、照片或證明文件，報請轄區稽徵所派員勘查；如果是重大災害地區之災民，且申報損失金額新台幣15萬元以下，則可憑警察機關或村里長（幹事）證明，予以書面審核，無須經過現場勘查。此外，如果有進行修繕，應將估價單同時檢送，經勘查後，也要檢送修理費發票或收據。

3.核定通過後，除受有保險賠償或救濟金部分外，得於申報該年度綜合所得稅結算申報時，自當年度綜合所得總額中列舉扣除，惟不得遞延以後年度扣除。

除了綜所稅，營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、娛樂稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅也都屬於遇災損可減免的項目。如房屋毀損3成以上、土地因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用、汽車或機車（151cc以上）因災害受損停駛、報廢，都在範圍內。房屋稅、地價稅相關申請，須在災害發生後30日內申請；使用牌照稅，須在災害發生後1個月內申請。

根據財政部提供的資料，綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、娛樂稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅都屬於遇災損可減免的項目。圖截自財政部網站
根據財政部提供的資料，綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、娛樂稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅都屬於遇災損可減免的項目。圖截自財政部網站

0403花蓮大地震 地價稅 房屋稅 牌照稅 綜所稅 花蓮強震 財政部

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