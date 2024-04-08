環狀線全線通車 須專家檢驗

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花蓮地震導致新北環狀線停駛，繼第一階段板橋站至新北產業園區站通車後，第二階段中和站至大坪林站昨天上午通車。新北市長侯友宜表示，第三階段全線通車，要先經專家學者檢驗，並在修復過程中做到安全無虞才會開放；捷運局表示，目前尚無法預估時間點。

三日花蓮強震導致新北捷運環狀線板新站至中原站間高架路軌鋼箱梁位移，全線當天立即停駛，經巡檢確認安全無虞後，板橋至新北產業園區下午五時恢復雙向運行。

第二階段中和至大坪林站區間，經新北捷運公司、新北捷運局及交通局會勘確認系統功能正常安全後，在昨天上午十一時通行。

侯友宜昨表示，從大坪林到新北產業園區站的免費接駁公車會持續運行，民眾可選擇搭環狀線兩階段，或搭接駁免費公車。

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