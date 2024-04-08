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花蓮美崙溪橋 4月10日放行5噸以下車

聯合報／ 記者王燕華林麗玉／連線報導
美崙溪橋因為地震受損，目前封閉禁止通行。記者王燕華／攝影
美崙溪橋因為地震受損，目前封閉禁止通行。記者王燕華／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮市16股大道是市區交通要道，大道上的美崙溪橋因強震影響受損，目前封閉無法通行。縣政府委請專業單位檢測確定災損位置，今天緊急修復，預計周三開放5噸以下車輛通行；另，台北市信義商圈空橋也因強震部分損毀，除松壽段空橋周三前修復完畢，其餘三處經檢視安全無虞。

花蓮16股大道西側自花蓮市中央路起，東側與尚志路及新興路相交，為貫穿花蓮市東西向重要道路，車流量大。位於16股大道的美崙溪橋因受大地震猛烈搖晃，恐有安全疑虞，目前封閉橋梁。

縣府請橋梁檢測公司進行檢測後，發現有幾處須修復，包括拱圈上横梁兩側與拱圈交界焊道有銹蝕情況，第二橫梁經地震力拉扯已完全斷裂；其次A1伸縮縫高低差3公分，造成路堤段較低；還有P1伸縮縫的中央位置，出現混凝土破損角鋼焊接有錯位。

縣府今針對斷裂的第二橫梁焊接固定，完成後於4月10日開放5噸以下車輛通行，並將爭取中央災害復建經費，針對橋梁全面安全檢測與必要耐震補強，完成後再開放全部車輛通行，用路人可改走三號橋、農兵橋、新生高架橋

花蓮大地震，北市信義商圈空橋也有災情，松壽段空橋拉起封鎖線禁止通行，北市新工處表示，還在等玻璃備料，預計最快下周就會開放通行；圖為空橋未開放，民眾由下方斑馬線通過。記者陳正興／攝影
花蓮大地震，北市信義商圈空橋也有災情，松壽段空橋拉起封鎖線禁止通行，北市新工處表示，還在等玻璃備料，預計最快下周就會開放通行；圖為空橋未開放，民眾由下方斑馬線通過。記者陳正興／攝影

至於台北市五座人行天橋也因這次強震受損，包括行政院前忠孝西路天橋，柱子伸縮縫的填充板因強震裂開，當日修復抹平後已開放天橋使用；另外，信義商圈松高段等空橋則有鋼索斷裂，經檢查後，確認斷裂的鋼索是支撐雨遮抗風鋼索，非主結構鋼索，將更換新的鎖件鎖上。

目前還有信義商圈松壽段空橋，因強震造成天花板玻璃裂紋，當下因擔心玻璃掉落危險，緊急淨空空橋及地面層，並將有裂痕的三面玻璃拆下，目前正在等玻璃材料，周三前就可以修復完成。

0403花蓮大地震 天花板 強震 高架橋

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