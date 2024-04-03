0403花蓮大地震／桃機航廈天花板、牆面掉落 桃捷暫時停駛

花蓮今天上午7時58分發生7.2規模地震，餘震不斷，全台多處傳出災情。桃園地區則是5弱級有感地震及後續餘震，機場公司立即成立應變中心，各單位立即現地巡檢，跑滑道及燈光經兩次關閉巡視後確認正常，航廈通關正常，惟航廈內發生數處天花板、牆面及灑水頭掉落，出境二名本國籍、入境一名越南籍旅客被砸傷（紅腫輕傷），派人關心後均可進行後續行程。

機場公司指出，航廈內電梯確認正常後均已復歸使用，航廈電力、行李分檢系統、入境轉盤、報到櫃台、轉機安檢、證照查驗、航廈電車經確認後恢復正常使用、T3工地、資訊機房、官網服務等均正常。聯外大眾運輸系統，如高鐵、機場捷運也於地震後暫停前停駛檢修。

機場捷運部分，地震後立即全線列車暫停營運進行清車作業，並以空車25km執行慢速巡檢軌道作業。上午9時15分完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常後，已陸續恢復營運，根據桃捷公司統計，此次地震共影響25列車，影響約11,500名旅客。

此外，因餘震不斷，無法確保機捷運送班次，機場公司表示自上午10時30分起，停止機場捷運A1/A3預辦登機服務。