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0403大地震造成巨石崩落 往加里山登山口道路交通中斷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉鹿場部落通往加里山登山口的產業道路，上午大地震時掉落龐大巨石，交通完全阻斷。圖／縣議員楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落通往加里山登山口的產業道路，上午大地震時掉落龐大巨石，交通完全阻斷。圖／縣議員楊文昌提供

苗栗縣南庄鄉鹿場部落通往加里山登山口的產業道路，上午大地震時崩落龐大巨石，交通完全阻斷，南庄鄉公所目前已調動機具派員搶通。

縣議員楊文昌表示，通往加里山登山口的道路掉落巨石，位置距登山口約500公尺，約10年前當地也曾因大地震落巨造成一人死亡；這條產業道路上有栽種一葉蘭、蔬果的居民，登山口附近有停車場，假日時常有大批登山客前往，目前無法得知是否有登山遊客受困。

南庄鄉長羅春蓮表示，掉落巨石的產業道路寬約3到4公尺，落石體積龐大完全占據路面，必須動用碎石機具，鄉公所已請廠商趕往處理。

0403大地震

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