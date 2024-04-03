0403大地震山崩落石 桃園台7線3處單線通車
花蓮今天上午7時58分發生規模7.2大地震，桃市台7線44+700公里巴陵等路段發生山崩、巨石掉落路面，復興區長蘇佐璽證實台7 線巴陵段落石、崩塌，公路局復興工務段表示，目前台7線的12.9K、44.7K及46.4K分別出現落石、坍方，已緊急派員處理中，目前採取單線雙向通車。
地震發生後，網友在「重機車友各區路況天氣、資訊分享中心」臉書社群指出，台7 線巴陵段44+700發生路面崩塌、 山崩、巨石下，請車友暫時別上山。
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