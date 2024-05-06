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31校建物震損 竹市砸2531萬修繕

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
花蓮大地震後，新竹市共有31校舍建物受損，市府核定補助逾2531萬元經費修復。圖／新竹市政府提供
花蓮大地震後，新竹市共有31校舍建物受損，市府核定補助逾2531萬元經費修復。圖／新竹市政府提供

0403花蓮大地震後，新竹市共31校校舍建物受損，以磁磚剝落、天花板掉落、牆面龜裂與鋼筋裸露等為主，市府拍板核定2531萬元，將展開校園地震災損的復建工作。其中，北門國小百齡樓市定古蹟也受災，勘查為建物之間受地震擠壓出現裂縫，校方將尋求專業技師與廠商評估後修復。

新竹市長高虹安說，4月3日發生地震後，市府立即啟動災害巡查及應變，當天經各校回報，部分學校校舍有零星災情，所幸師生平安。教育處至災損學校現勘，建物以牆面、地面龜裂、鋼筋裸露、輕鋼架天花板擠壓變形或移動等情況居多。

125年的北門國小也傳出災情，百齡樓、忠孝樓、仁愛樓老舊建物受損，其中具裝飾主義風格的百齡樓還是市定古蹟。教育處指出，3棟樓僅牆壁輕微龜裂，每棟建物與建物連接間，因地震擠壓產生裂縫，學校將以特殊招標方式，尋求專業技師和廠商進行評估後修復。

新科國中也因地震造成學校階梯碎裂、教室內外輕鋼架及石綿板壞損掉落、排球場地面裂痕再度擴大，校方感謝教育處與相關單位迅速到校勘查。

校長林燕玲說，地坪為學校環境的基礎建設，攸關師生安全，感謝市府協助學校選用合適的地坪鋪面材質修補，優化校園環境。

0403花蓮大地震 災損 花蓮強震 高虹安

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