竹北家樂福大樓 竹縣府補強

新竹縣竹北市縣治停車場綜合大樓內因有賣場家樂福，購物停車需求高。近來民眾發現，自4月3日花蓮地震後，家樂福1樓轉角牆面從地板到天花板出現寬3公分的大裂痕，還有水泥剝落，不遠處牆壁也有多處龜裂，觸目驚心。竹縣府交旅處回應，經鑑定建物安全無虞，將辦理耐震鑑定及補強。

有民眾在臉書社團「竹北大小事」貼文反映到竹北逛大賣場，下手扶梯看到牆壁出現不只一條裂痕，也有網友留言說，停車時發現牆壁很多橫向裂痕，有點恐怖。

交旅處說，家樂福賣場所在的縣治停車場綜合大樓是縣有財產，在花蓮大地震後經技師評估，確認梁柱均未受損，經鑑定建物安全無虞，也有相關安全鑑測報告。

縣府近期已斥資4373萬元發包「縣治停車場建築物維修改善工程」，包含屋頂防漏、地坪整修、消防設備更新等，預計9月底完成。

竹北市民代表游雅婷說，家樂福商場是竹北市民主要採買中心，要求縣府加快補強；縣議員朱健銘希望縣府提供相關耐震鑑定報告，他也將監督該停車場的消防安檢缺失，要求盡速改善。

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