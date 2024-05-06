振興方案爭議 饒慶鈴：中央應把餅做大

行政院2日公布震災後的振興觀光方案納入台東，引起花蓮業者反彈。台東縣長饒慶鈴昨送暖到花蓮，被問到此事時說，花東一體，台東住房率也下降，她對花蓮地震感同身受，可體會業者的心情，她認為，中央應該要把餅做大，讓大家共好。

饒慶鈴說，地震及持續餘震讓花蓮農特產品銷售受影響，更因蘇花公路路況不穩，增加運銷成本，7月6日至8月19日熱氣球嘉年華，及5月18、19日東浪嘉年華觀光活動，將邀請花蓮小農在鹿野高台、杉原灣設攤。此外，台東市公所也有10個團次赴花蓮旅遊，由縣府補助經費，以實質行動支持花蓮。

對於振興觀光方案引起花蓮反彈，饒慶鈴說，花東是一體的，0403地震後，台東觀光也受影響，住房率也下滑。她表示，對於花蓮觀光業者的擔憂，她能夠體會，也感受身受，行政院的做法缺失在於沒有把餅做大，才讓花、東兩縣去爭一點點的資源，這樣感覺不夠大方，希望行政院能用更宏觀角度看待這件事，擴大資源，讓大家可以共好。

台東縣交通及觀光發展處長卜敏正說，接下來包括熱氣球、東浪嘉年華等活動，都會釋出攤位，邀請花蓮小農參與，協助花蓮行銷，把貨賣出去。

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