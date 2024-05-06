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大樓磁磚雨 北市通報破2000件

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北報導
403大地震過後，台北市不少建物外牆磁磚剝落，有社區裝設防護網，接住掉落的磁磚，避免傷及無辜。記者鍾維軒／攝影
403大地震過後，台北市不少建物外牆磁磚剝落，有社區裝設防護網，接住掉落的磁磚，避免傷及無辜。記者鍾維軒／攝影

0403大地震後，北市大樓外牆「磁磚雨」通報暴增，影響公眾安全。都發局統計，0403當天有262棟大樓通報磁磚剝落，截至4月底，磁磚掉落通報更破2千件，以信義、文山、大安最多，議員憂預算不夠、檢測速度慢，要求市府改善。都發局允諾，經費不夠會動用第二預備金支應，地震手冊6月底前更新完畢。

北市建築師公會理事長黃秀莊表示，921大地震後法規有修正，新建物耐震效果較佳，不過北市還是有很多921前就存在老舊建物，外牆磁磚隨時間推移，黏著度不佳就會掉落，尤其0403震後，磁磚脫落狀況可預期會愈來愈嚴重，除民眾自主要多注意建築內外磁磚有無脫落情形，政府也應加強與公會合作強化巡檢作為。

北市都發局統計，0403地震當天建築物外牆毀損通報有262件，截至4月30日累計2017件，單日通報數達月平均數4到5倍。以信義區298件最多、其次為文山區293件、大安區287件。議員柳采葳指出，相關評估人員編組僅328人，只支援震後3天，相較新北市滿編、超編明顯人力不足。

北市府規定，11樓以上、30年以上的商業區建物要主動申報檢測外牆狀況，以確保磁磚安全。柳采葳說，2021年至4月30日，申報外牆檢測建物共584棟，完成檢測453棟，還有131棟未完成檢測。

另外，民眾申請外牆修繕補助件數，從2019年至今年3月底，申請案件總數為292件，核准案件總數為232件。柳采葳擔心，未來民眾申請數量一定會提高，但今年相關預算僅990萬元，希望都發局可以增加經費補助民眾修繕磁磚。

都發局回應，民眾只要提出書面申請並附上外牆修繕前後照片，就有機會審核通過，獲最高10萬元補助「吊車費」及「外牆飾面施作費」，30天內可審核完畢；建物安全評估則是評估建物是否要列黃單或紅單。

都發局表示，補助大樓修繕外牆預算還剩491萬元，倘若不足支應將簽請動用第二預備金支應。有關「震災後住家房屋自我檢查手冊」內容更新，也將在6月底前完成。

0403花蓮大地震 柳采葳 花蓮強震

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