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花蓮震後頻下磁磚雨 北市：黃、紅單建物祭罰則

中央社／ 台北5日電

北市議員柳采葳說，花蓮強震後，北市頻下磁磚雨，相關預算和人力都未到位；建管處表示，將動用二備金支應和重評人力，另黃、紅單建物不處理將依法開罰新台幣6萬至10萬元。

國民黨台北市議員柳采葳日前在議會工務部門質詢時指出，自從今年花蓮強震後，台北市政府接獲許多外牆磁磚剝落通報，光是4月3日地震當天就接獲多達262件建築物外牆毀損通報，又以信義區55件、松山區46件相對嚴重。

另外，北市今年4月3日至4月30日建築物外牆毀損合計通報2017件；統計自民國108年至113年3月底，外牆修繕補助申請案總數為292件，核准案總數為232件；然而花蓮強震當天就暴增262件，直接超越5年總補助案件數。

柳采葳還指出，統計北市110年到113年4月30日申報外牆檢測建物共584棟，其中完成檢測為453棟，還有131棟未完成檢測，台北市建管處應加快外牆檢測速度，別讓台北再下磁磚雨。

針對建管處官網有公告「震災後住家房屋自我檢查手冊」，柳采葳直批，內容竟還有2011年前市長郝龍斌所呼籲內容，未與時俱進更新防震資料；且北市建物緊急評估人員編組僅328人，相較新北市各區皆滿編或超編，明顯人力不足。

柳采葳呼籲，北市府應用二備金補助外牆修繕經費、外牆安全診斷及檢查補助費，且應延長建物緊急評估人員支援天數為半個月至1個月，以應付震後大量建物評估案。

建管處長虞積學答覆表示，今年補助大樓修繕外牆預算為新台幣990萬元，約可補助1000件，目前受理案件數還未滿，預算剩餘額度約為491萬元，若不足使用將報北市府簽請動用第二預備金支應。

他現場允諾，將加強外牆檢測建物速度；震災自我檢查手冊正在處理更新中，預計1個月內可完成；建物緊急評估人力部分，預計2週內重新進行評估討論。

針對花蓮強震後，北市新增19件紅、黃單，若加上921及331地震的47件黃單，總共有66件列管建物，因無罰則而多未積極處理，恐成公共安全未爆彈。建管處發言人鄭大川今天告訴中央社記者，這次地震後已祭出相關罰則，上週陸續發函告知所有權人應盡速修繕補強或辦理重建，才能撤銷列管。

其中，紅單部分，應於文到後2週內檢具由專業技師或建築師簽證修繕、補強設計圖、監造證明、拆除計畫等文件辦理備查，逾期者將依建築法規定，限期所有權人拆除，逾期未拆得強制拆除並開罰10萬元，可連續加重裁罰；黃單部分，應於文到後6個月內檢具相關文件備查，違者將依行政執行法開罰6萬元，並得連續加重裁罰。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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