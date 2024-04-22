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壽豐連7震規模3.2到5.5 最大震度花蓮、南投4級

中央社／ 台北22日電
花蓮縣壽豐鄉今天下午5時8分到36分連續發生規模3.2到5.5的7起地震。圖／截自氣象署官網
花蓮縣壽豐鄉今天下午5時8分到36分連續發生規模3.2到5.5的7起地震。圖／截自氣象署官網

根據交通部中央氣象署最新資訊，花蓮縣壽豐鄉今天下午5時8分到36分發生芮氏規模3.2到5.5的7起地震，最大震度花蓮縣、南投縣4級。

根據花蓮消防局訊息，截至目前未接獲民眾報案地震救助案件，另已派轄區所有分隊到轄內巡查及災情查報，後續將持續掌握狀況。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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