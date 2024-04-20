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新北中和地震受災建築 2處列紅單、1處黃單

中央社／ 新北20日電

新北市中和區公所今天表示，花蓮地震造成中和區有2處建築經緊急評估列為紅單，1處為黃單。安置期屆滿後，住戶已自行尋找居所。至於連城路倒塌的廠房，將由業者自行拆除。

花蓮3日發生強震，造成新北中和區連城路一處廠房倉庫坍塌「4樓變2樓」；受困楊姓男子幸運被救出。另外，連城路222巷有15戶59人受災，預防性撤離，安排在旅館。2處建物被列為「紅單」。

中和區公所表示，中山路二段另有一整排5層樓住宅、約30戶房屋受損，主要是1樓店面梁柱受損。除封鎖現場，安置36名住戶，也以鋼梁支撐建物，預防受損惡化。此處被列為「黃單」。

區公所回應中央社記者詢問時表示，對住屋毀損不堪居住的認定，以新北市政府工務局緊急評估，建物主結構損壞或建物傾斜達一定程度以上，致生危險者列入紅單。建物非主結構損壞則列為黃單。

公所說，0403地震當天，依災害防救法規定啟動受災民眾緊急性臨時安置照顧。連城路及中山路住戶安置住戶，都在期滿後已自行尋找居住所。另已主動造冊協助災民請領安遷救助金。至於倒塌的廠房，將由業者自行僱工拆除。

市府工務局表示，依建築法規定，地震倒塌建築免辦理拆除執照，因此，中和倒塌廠房相關拆除計畫、廢棄物計算等，不需要報工務局即可逕行拆除，但拆除過程仍須確保安全前提下進行。

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