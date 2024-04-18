3波方案振興花蓮 中央估需30億元

花蓮強震重創當地觀光，交通部長王國材昨表示，觀光署研擬3波振興方案，包括減免措施、安排災民住旅館、自由行及團客補助等，初估交通及觀光所需振興經費30億元，預計5、6月實施。另針對台鐵沿線落石告警系統，預計明年增加38處建置，約需花費6.1億元。

天王星大樓 花13天拆完

歷經13天拆除，傾斜的天王星大樓現場昨已夷為平地，拆除作業告一段落，地下一樓回填完成，工程人員和怪手等重機械面向大樓基地一字排開，列隊向罹難者致敬，場面令人鼻酸。愛貓人士直到最後仍不放棄幫5樓住戶抓愛貓「歐膩」，但飼主不強求，盼牠平安就好。

花蓮地震造成嚴重災情、觀光景區封閉，不少旅館暫時停業。王國材說，觀光署規畫3波振興方案，第1波為相關減免措施，第2波針對房子有受損的災民，安排暫時居住旅館，第3波則為自由行和團客補助，明確方案要等行政院確定才會公布。

觀光署研擬花蓮振興方案，花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡說，花蓮旅宿業者都樂觀其成。交通部提出災民住宿方案，幫助花蓮旅宿業者在目前觀光客很少的狀況下，可以有基本收入，維持營運，既能幫助災民，也是補貼旅宿業者。

此外，近日台鐵一列445次普悠瑪號晚間在花蓮擦撞地震掉落的落石出軌，該處不在台鐵設置的落石告警系統內，引發安全疑慮。

民進黨立委王世堅昨在立院質詢時表示，台鐵檢測邊坡落石過於草率、被動，高鐵單是在西部沿線就有95處偵測系統，整個台鐵沿線設的邊坡落石告警系統卻只有26處。國民黨立委洪孟楷也質疑，高鐵全線都有異物入侵偵測系統，台鐵不如好好盤點需要路段，不是每次都頭痛醫頭、腳痛醫腳。

王國材表示，過去台鐵有用鋼軌建置柵欄防護設備，後續也會請台鐵及公路局共同研議。台鐵公司董事長杜微則說，會再加裝38處落石告警系統，約需要6.1億元，預計明年中建置完成。

另外，立法院交通委員會昨審查「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，由埔里往東續延至花蓮，初擬路廊約90公里，隧道群達18座約50公里，最長單一隧道達17.4公里，初步評估需穿越中央山脈，工程技術困難度極高，也有環境衝擊巨大、行車安全及防救災等疑慮，最後經朝野協商未果，後續交由院會協商。

王國材說，國6延伸去年底啟動路廊探勘和地質調查工作，2026年完成評估可行，就會進入可行性研究。

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