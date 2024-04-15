熊本縣知事蒲島郁夫卸任日 遞花蓮震災善款給謝長廷

駐日代表謝長廷今天訪日本熊本縣廳（縣府），拜會熊本縣知事蒲島郁夫及議長山口裕等人。今天是蒲島郁夫任職熊本縣知事16年在任最後一天，他對花蓮震災表達慰問並提供捐款。

謝長廷在臉書發文表示，8年前他就任駐日代表的第一個行程，就是到熊本縣訪問，並慰問熊本震災情形。

謝長廷表示，今天到熊本縣廳拜會熊本縣知事蒲島郁夫、議長山口裕、議員藤川隆夫等人，對方對於花蓮震災表達慰問並提供捐款，他也回以最真摯感謝，因為今天也是蒲島郁夫擔任知事的最後一天，所以意義深刻。

謝長廷並指出，下午參加了台灣半導體公司漢民科技在熊本縣大津町的新事務所開幕儀式，明天將正式就任的熊本縣知事的木村敬、大津町町長金田英樹及相關的商業代表也都出席這場儀式。

現年77歲的蒲島郁夫擔任熊本縣知事4屆共16年，是熊本縣政史上任職最久的知事，將交棒給木村敬。木村敬是蒲島郁夫在東京大學任教時的學生，出生於東京，擔任過熊本縣副知事。

今天傍晚5時（台灣時間4時），蒲島郁夫在熊本縣廳職員等將近1000人面前接受歡送，熊本縣的吉祥物「熊本熊」還特別出來送行，感謝蒲島郁夫並給予愛的抱抱。

蒲島郁夫致詞時稱讚「熊本熊」是能力最強的熊本縣廳職員，自己能任用「熊本熊」感到引以為榮。

有「熊本熊之父」之稱的蒲島郁夫於2010年推出「熊本熊」相關商品，營業額累計高達1兆4596億日圓（約新台幣3122億元），「熊本熊」持續向海內外做宣傳，提高了熊本縣知名度。

熊本縣民電視台報導，熊本縣山鹿市出身的蒲島郁夫於2008年首度當選熊本縣知事，曾擔任過農協（農會）職員，在美國攻讀政治學後，返國擔任東京大學法學部（法律系）教授，之後當上熊本縣知事。

報導指出，2016年4月，熊本受到震度7級的強震，蒲島郁夫主張「具有創造性的復興」，除了讓縣民生活早日重建外，也積極拓寬重災區益城町的縣道，推動造鎮。

2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，蒲島郁夫忙防疫。熊本縣面臨地震、豪雨成災、疫情「三重苦」狀態，他說「在逆境人才會有夢想」，積極施政。

蒲島郁夫任內積極招商，台積電（TSMC）熊本廠今年2月24日開幕，這是日本最先進製程晶圓廠。對於台積電到熊本設廠，蒲島郁夫曾說：「對熊本而言，這是百年一遇的大好機會。」

日本九州金融集團公司預估，台積電為熊本縣帶來的經濟效益10年（2022-2031年）之間高達6兆8500億日圓（約新台幣1兆4700億元）。

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