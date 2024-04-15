快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

蘇花安2短隧道變1長隧道 公路局：避免東部成孤島

中央社／ 台北15日電
蘇花安改善路段的第三段工程「和仁－崇德」，其起點（中仁隧道南口）正是花蓮0403大地震導致靠近崇德路段「大清水隧道」隧道口的斷橋處。目前依靠一旁建於1930年的日治的舊橋通行。圖／聯合報系資料照片
蘇花安改善路段的第三段工程「和仁－崇德」，其起點（中仁隧道南口）正是花蓮0403大地震導致靠近崇德路段「大清水隧道」隧道口的斷橋處。目前依靠一旁建於1930年的日治的舊橋通行。圖／聯合報系資料照片

花蓮3日強震後，正進行環評的蘇花安計畫遭質疑在隧道方案上猶豫，延緩進度。公路局今天說，蘇花安和仁至崇德段由2短隧道變成1長隧道，是為提升抗災能力，避免東部變孤島。

交通部公路局發布新聞稿，「台9線蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安計畫），辦理台9線東澳-南澳、和平-和中及和仁-崇德路段改善，現已進入環評作業，正依環評專案小組審議意見修正補充中，預計4月底前再報環境部，等環評審查通過及建設計畫奉行政院核定後，即辦理設計施工，以民國121年完工為目標。

公路局指出，蘇花安計畫和仁-崇德路段於可行性研究階段，原採沿用仁水隧道搭配新建2座短隧道方案，但在綜合規劃階段，考量蘇花公路為東部通往北部唯一維生廊道，為與台9丁線（舊蘇花路廊）互為替代廊道，避免形成孤島，同時增加用路人安全、提升公路抗災能力、減少極端氣候下預警性封路機率，選擇新建約10公里長隧道作為推動方案。

公路局表示，蘇花安和仁-崇德路段採用長隧道，是希望提供安全可靠的全天候服務，並經深入研析地質條件與環境影響等因素，也召開多場部落會議、地方說明會廣納民意，總經費約新台幣820億元，計畫經費較可行性研究階段為高，並無外界指舉棋不定或節省計畫經費的情形。

公路局指出，蘇花安計畫於綜合規劃的路廊方案初步確認後，即進行環境生態調查、評估，因和仁-崇德路段行經太魯閣國家公園，需辦理1年4季環境調查，期間也廣邀專家學者召開環境議題及諮詢座談會聽取專業意見，並與太魯閣國家公園管理處充分溝通協調，以將計畫推動對環境的影響降至最低，並無拖延期程情形。

公路局表示，蘇花安計畫環境影響說明書去年11月21日提送環境部，環境部今年2月20日環評專案小組初審會議時，委員關心土方暫置及運輸交通影響、隧道開挖排水、落墩評估、生態調查及影響減輕規劃、植栽移補植等議題，均屬於一般環境影響因子評估的補充，屬於常態審查要求補充意見，並非外界誤解的卡關。

蘇花安路廊行經宜蘭及花蓮共7處原住民部落地區，公路局指出，已獲得5處部落同意，而花蓮縣和中地區吾谷子部落於去年6月29日、和平地區克尼布部落於去年8月9日舉行部落諮商會議，都因出席的原住民家戶代表未過半而流會。公路局說，仍持續與地方溝通，希望花蓮縣政府及部落所在地的秀林鄉公所予以協助。

蘇花改於109年1月全線通車，110年1月全車種通行。而「東澳-南澳」、「和平-和中」及「和仁-崇德」等路段仍存在線形標準低、災損阻斷及路廊瓶頸，極待提升安全性及服務標準，因此公路局辦理安全提升計畫。

根據公路局規劃，「東澳-南澳」段總長9.3公里，包括4.7公里隧道、3.8公里橋梁及0.8公里的路堤；「和平-和中」段總長5.5公里，包括4.8公里橋梁及0.7公里的路堤；「和仁-崇德」段總長15.1公里，包括10.2公里隧道、3.1公里橋梁及1.8公里的路堤，擬以橋梁跨越大清水溪續以2號隧道穿越國家公園。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

回響／強震後引關注 交通部：月底再提送蘇花安環評續審

向無名英雄致敬！花蓮大地震 他們挺進災區搶通道路

開一段新的台7線 宜蘭B聯絡道員山延伸段代替舊路段

竹北路牌有3種英文翻譯版本？ 真相居然不是「英文」

相關新聞

太魯閣復原經費初估10億 國民黨團今提重建條例

太魯閣國家公園在0403花蓮大地震時受損嚴重。內政部長林右昌今天在立法院內政委員會表示，初步盤點復原經費約需10億元，將...

危老時程獎勵明年5月歸零 藍委內政部研議提高容積獎勵

0403花蓮大地震讓全台危老建築狀況再受關注。內政部「都市危險及老舊建築物加速重建條例」2017年5月10日上路後，給予...

蘇花安2短隧道變1長隧道 公路局：避免東部成孤島

花蓮3日強震後，正進行環評的蘇花安計畫遭質疑在隧道方案上猶豫，延緩進度。公路局今天說，蘇花安和仁至崇德段由2短隧道變成1...

日本雲雀國際攜手慈濟挺臺灣 旗下古拉爵等七十多店為花蓮地震募款

花蓮的0403地震高達7.2級，安置災民、援助重建等後續仍有很長的一段路，還好災民並不孤單，除了臺灣有許多團體單位伸出援手，日本素來與臺灣維持日臺友好的關係…

地震恐致地下水遭汙染？ 學者：921大地震後也曾發生過

0403發生花蓮7.2強震後，根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今下午1時07分止，已有892起地震，而12...

空大壽豐校區擬開放校舍 可供700名災民入住使用

花蓮地震造成縣內許多房屋毀損，災民無家可歸，國立空中大學壽豐校區雖有部分建物被貼上紅單，所幸宿舍大樓、餐飲大樓及休閒大樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。