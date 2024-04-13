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花蓮地震藍黨團捐百萬元成不樂捐？ 許宇甄：無端放話別再發生

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
花蓮大地震中坍塌傾斜的天王星大樓，5日傍晚開始拆除。圖／聯合報系資料照片
花蓮大地震中坍塌傾斜的天王星大樓，5日傍晚開始拆除。圖／聯合報系資料照片

據媒體報導，花蓮大地震發生，國民黨團日前率先捐款100萬元，針對此事，有不具名國民黨立委表示周五黨團大會上，總召傅崐萁要求每人拿出2萬元現金，感到錯愕。國民黨立委許宇甄表示，捐款無強迫，希望無端放話行為勿再發生。國民黨團亦發聲明譴責媒體引用不具名消息惡意攻擊。

許宇甄表示，國民黨團捐款100萬給花蓮賑災是4月4日上午，黨團委員在群組中討論後共同決議，還有委員提出要不要提高捐款金額？過程很平順，沒有人感到不開心。傅崐萁總召這幾天都在花蓮協助勘災，直到昨天才出席黨團大會，委員們私下詢問何時要捐款？因傅崐萁總召已先墊款，因此才會要黨團助理跟委員辦公室收款。

許宇甄強調，捐款沒有爭議，也沒有強迫，為了黨團運作順利，希望這類無端放話的行為不要再發生，不要破壞本屆黨團良好互動的氣氛。

國民黨立委王鴻薇說，昨天在國民黨團會議裡，提出黨團各成員一人繳2萬元，這沒有什麼了不起。事實上在國民黨團宣布要捐出100萬元時，委員群組內充分討論，絕大部分的委員都支持黨團，願意為花蓮賑災捐贈100萬元。至於100萬元哪裡來，當然是所有委員平分，大家湊個整數，變成一人2萬元。不管是當時在立委群組討論或是昨天黨團討論，沒有任何人有異議，外界不需做文章。

國民黨團表示，於花蓮地震發生後的隔一天，就在黨團群組自發討論要捐出善款表達愛心，並且於當日確定依照前次捐助災區的經驗由黨團委員平均分攤。在群組討論過程中，傅崐萁總召並未參與，亦未表示意見，且人皆在花蓮救災。

國民黨團澄清，於黨團大會前一天，黨團幹部會議時大家詢問地震災情時，傅崐萁強調捐款用黨團名義，金額他個人來出即可；唯內部討論時希望這是大家共同關心災民，金額多少是一回事、心意更加重要，因此仍希望由黨團委員共同捐助災民。

國民黨團指出，在周五的黨團會議當中傅崐萁從未提及要求大家捐款，全黨在場委員都可以做證，而這完全是特定媒體惡意不實散播謠言，刻意打擊國民黨團結的陰謀，在天災發生之際，該媒體引用不具名的不實爆料，且內容與意圖讓給予支持花蓮災民的行為變調，實在令人遺憾且不解，黨團將依法針對不實報導提起告訴；重建家園之際，全台共同跟受災災民站在一起，這才是應有的行為。

有媒體報導，花蓮大地震發生，國民黨團日前率先捐款100萬元，針對此事，有不具名國民黨立委表示周五黨團大會上，總召傅崐萁（圖）要求每人拿出2萬元現金，感到錯愕。圖／聯合報系資料照片
有媒體報導，花蓮大地震發生，國民黨團日前率先捐款100萬元，針對此事，有不具名國民黨立委表示周五黨團大會上，總召傅崐萁（圖）要求每人拿出2萬元現金，感到錯愕。圖／聯合報系資料照片

0403花蓮大地震 傅崐萁 國民黨 花蓮強震 許宇甄

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