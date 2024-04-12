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鄭文燦：補貼旅宿業安置花蓮受災戶 專案募款助重建

中央社／ 台北12日電
行政院副院長鄭文燦。聯合報系資料照片
行政院副院長鄭文燦。聯合報系資料照片

花蓮強震，行政院副院長鄭文燦今天表示，為增加受災戶安置量能，可媒合並補貼旅宿業者安置受災戶，方便受災戶修繕房屋或另尋租屋；另外，鄭文燦也指示盡速調查整合受災戶重建意願，結合賑災基金會專案募款協助重建。

行政院今天透過新聞稿指出，鄭文燦邀集相關部會召開「113年0403花蓮地震災後復原重建所需經費來源」研商會議。

鄭文燦會中指示，為增加受災戶安置量能，可透過媒合並補貼旅宿業協助受災戶安置，尋找有意願參與的旅宿業協商，朝向每次簽訂1個月為原則，再視需求延長。鄭文燦說明，這能讓受災戶藉由旅宿安置期間，方便進行房屋修繕或尋找房屋租賃，但安置於旅宿期間就不另外給予租金補貼，另受災戶也可在外一般租屋，再領取租屋補貼協助。

鄭文燦也提到，花蓮強震造成嚴重建物受損，通報各縣市危險建築物總計1247件，張貼危險標誌紅單44件、黃單73件，受影響戶數超過2000戶，其中花蓮地區戶數達1636戶，內政部應盡速整合各縣市受災住戶權屬資訊、調查整合重建意願，並結合財團法人賑災基金會協助加入重建程序，公私協力，讓民眾愛心善款發揮最大效益。

鄭文燦透露，花蓮此次受創嚴重，未來將定期赴花蓮召開專案會議，行政院公共工程委員會主委吳澤成17日就將率相關部會前往花蓮辦理0403地震專案小組第二次會議，另其他縣市專案小組會議則在台北召開。

鄭文燦強調，災後復原重建所需經費財源之籌應必須一次到位，後續各項重建措施和方案才能加強落實執行，早日讓受災民眾重建家園並盡速恢復正常生活，充分展現政府大規模災害復原重建之韌性和全力照顧受災民眾的行動力。

政院官員表示，目前相關災後經費金額都還在評估當中，預計透過公務預算、二備金、災損金，以及賑災基金會專案募款支應，而吳澤成17日花蓮會議後，相信會有更多在地需求陸續盤整出來，屆時整體重建經費會較為明朗。

0403花蓮大地震 花蓮強震 鄭文燦

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