內政部推震災補貼 最高可貸350萬
因應0403花蓮強震，內政部推出住宅貸款利息、提升耐震諮詢等各類補助！內政部11日推出「0403震災受災戶住宅補貼方案」，協助地震受災戶重建（購）、修繕住宅，還有危老重建與都市更新協助，包括最高補貼350萬元危老重建住宅貸款利息。教育部也將挹注經費，協助災後校舍安全改善。
擴大重建與修繕補貼
內政部11日陳報「0403震災受災戶住宅補貼方案」，將擴大照顧重建（購）住宅貸款利息補貼，受災民眾如有重建（購）或者是修繕需求，貸款額度由現行每戶最高的250萬元提高到350 萬元；而修繕住宅貸款利息補貼，貸款額度由現行每戶最高80萬元提高到150萬元。
「建築物若有紅、黃單，都可申請補強補助！」內政部官員表示，將與國家地震中心合作，成立專案辦公室，提供民眾有關強化住宅結構安全、提升耐震能力的諮詢及補助申請等服務。另外，只要建築物經專業評估張貼危險標誌(紅、黃單)者或耐震能力初步評估危險度總分大於45分，可申請耐震弱層補強的補助措施。
受災者租屋政府出
國土署長吳欣修指出，將提供危老重建與都市更新等協助措施，包括提供擬訂危老重建計畫每案5.5萬元，每戶最高300萬元危老重建工程貸款信用保證、每戶最高補貼350萬元危老重建住宅貸款利息補貼；都更重建規劃每案最高800萬元，整建維護規劃每案至少80萬元及其他工程與耐震補強等經費補助。
另如採危老重建或都市更新方式辦理者，尚有其他包括容積獎勵，地價稅、房屋稅、契稅及土地增值稅的優惠減免。吳欣修表示，受災民眾如有租屋需要，不管是自行或透過包租代管租屋，都由政府提供租金補貼。補貼以戶籍人口計算，3口以內每月8千元，最高到8口以上每月1.8萬元。
學校災損24億
教育部官員表示，截至4月10日，各受災學校(館所)共計661校，初估金額計新臺幣24.3億餘元。因此，考量師生教學與學習環境安全，教育部依學校受損情形與急迫性，協助調度安置與規劃修繕整建計畫，並透過災損復原重建經費挹注，協助學校重建工作，確保與維護師生受教與工作權益。
交通部、經濟部也有提出公路修復與紓困方案。被問到各部會的災損復原總金額，行政院發言人林子倫回應說，目前有6億元捐款，但整體要多少還要評估，會將款項專款專用，用在受災援助、緊急醫療、安置與災後復原等4項用途。
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