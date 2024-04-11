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傅崐萁籲推動重建條例 盼法律位階保障效率

中央社／ 台北11日電
國民黨立委傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，多處傳災情。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，一定要推動0403大地震災後重建條例，讓所有民眾安全，回復正常生活，以及重建效率必須得到法律位階的保障。

傅崐萁在立法院接受媒體聯訪時，首先提及台鐵第445次普悠瑪號列車昨晚9時10分於花蓮和平站南邊擦撞落石造成前端第1車北邊2軸出軌一事。他質疑，3年前台鐵太魯閣號事故造成嚴重傷亡，鐵路邊坡警示系統到現在卻還沒有完成建置，基本的交通安全沒有做好，什麼時候才可以給民眾平安回家的路。

接著，傅崐萁說，花蓮強震發生至今，花蓮現在滿目瘡痍，一定要推動0403大地震災後重建條例，讓所有民眾安全，回復正常生活，以及重建效率必須得到法律位階的保障。

傅崐萁指出，回顧2018年花蓮地震，當時花蓮約有200戶災民需要安置。此次花蓮強震，到目前為止約有1470餘戶災民需要安置，組合屋是必然的需要，希望中央能比照921大地震推動重建條例，讓受災民眾獲得協助。

回應媒體提問時，傅崐萁說，他自己也是這次花蓮強震的災民，連日來沒日沒夜處理災區的事情，至今自己家裡到現在都還沒有辦法善後。

傅崐萁日前在臉書張貼照片顯示住家東西掉滿地，包括電視倒塌、酒瓶和禮盒散落，引發熱議。他今天澄清，家中的東西是自己買的，「花蓮沒有賣茅台酒，所有茅台酒都是我出國在香港、大陸機場買的，就這麼簡單」，但人性為何如此邪惡，有心人士對他進行網路攻擊和網路叫罵。

傅崐萁指出，對比2018年花蓮地震，當時約有新台幣27億元善款，這次花蓮強震至今善款還不到10億元，不曉得災後重建要到何日才能完成，所以必須要有法律位階的條例，才能夠把所有災後重建完成。

此外，傅崐萁也以2018年花蓮地震災害捐款管理及監督委員會運作，以及出示當時相關會議紀錄為例，說明善款的支應情形，駁斥外界不實謠言，他憂心謠言會影響善心善念者的捐款意願，影響災後重建和幫助災民。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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