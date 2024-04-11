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花蓮市天王星大樓拆除 寵物貓成焦點

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮市天王星大樓拆除作業持續，大樓內的寵物貓也成為焦點，甚至有愛貓人士到場要求雲梯車送誘捕籠而與里長發生口角，大樓王姓主委情緒崩潰弄傷嘴部流血，被救護車送醫。

天王星大樓位於市區東大門夜市對角，平時人潮眾多，拆除作業雖有拉起封鎖線，但大片廣場前的傾斜大樓仍讓民眾拍照毫不費力，甚至有網媒24小時直播，更將焦點放在大樓中會跑的寵物。

今天清晨就看見罹難康姓教師的寵物貓，跑到誘捕籠前想吃籠內的罐頭貓食，可惜誘捕籠的柵門可能因為餘震而關上，貓咪就又躲起來。

畫面一出來，立即有愛心民眾送來罐頭貓食、零食等給現場工作人員，要求送給貓咪吃。

上午一名男子到場要求把誘捕籠送到大樓內，並質疑「前幾天有雲梯車救援，為何今天不行？」

民族里長張東耀說明，附近住戶當然是希望趕快拆除，而消防雲梯車必須在地面平坦的地方，目前傾斜大樓旁邊都是拆下來的土石，已無法使用雲梯車，而且樓上已放置數個誘捕籠，怎麼可能讓工作人員冒險去救貓。

天王星大樓王姓主委也因為收到許多網友的攻擊、謾罵，到拆除現場哭喊說，承受太大壓力。她情緒崩潰跪趴地上，還弄傷嘴部流出血來，被救護車送醫治療。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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