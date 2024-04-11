地震位移 花蓮站升45.1公分 玉山估長高

花蓮大地震後，內政部國土測繪中心發現全台地形地物都受影響，地表位移影響較嚴重地區北起宜蘭南澳、南至花蓮豐濱，西至南投高峰、埔里；其中花蓮站抬升45.1公分，台東東管處站水平位移約22.2公分最多。玉山主峰高度於2022年花蓮地震後測得3952.433公尺，測繪中心預計5月再為玉山量身高。

測繪中心於這次地震後使用322個衛星導航系統（GNSS）連續觀測站測量資料，分析在地震前後45小時震央附近基準站位移的量級，北部地區平均位移量1到4公分，西部位移量1到6公分，南部1到2公分。

高程最大抬升量是花蓮站（HUAL），約45.1公分，水平位移量約8.1公分；基準站水平最大位移量位在台東東管處站（YENL），約22.2公分，高程抬升約35.6公分。近震央的花蓮新城站（SICH）水平位移約8.6公分，高程抬升約26公分。

玉山國家公園範圍涵蓋南投、嘉義、高雄、花蓮4縣市，山友研判玉山主峰可能因地殼變動出現高度上的變化，玉管處表示，造山運動和測量技術更精準，都是玉山長高的原因。

玉管處表示，測繪中心2022年0918花蓮地震後精準量測，玉山主峰海拔為3952.433公尺；1896年由日治時代台灣總督府臨時土地測量局測得3950公尺，1957年「美國遠東陸軍製圖局」測得3997公尺；1967年中國青年登山會將于右任銅像豎立於玉山山頂，就是希望玉山躋身4千公尺高峰。

商品推薦

udn討論區

INP: