花蓮強震日本捐助百萬美元 謝長廷：台日就像家人

花蓮發生強震，日本政府今天向駐日代表處提出100萬美元的善款捐助目錄。駐日代表謝長廷表示，對於日本政府與國民的關心與實際支援，台灣人民謹記在心，希望台灣和日本未來能繼續像家人一樣互相合作支援。

花蓮3日發生強震後，日本外務大臣上川陽子5日在例行記者會宣布，日本將捐贈100萬美元（約新台幣3206萬元、1.5億日圓）協助花蓮地震災後重建工作。日本台灣交流協會理事長谷崎泰明今天下午到東京都港區白金台的駐日代表處，向謝長廷轉交善款目錄，吸引多家台日媒體前來採訪。

谷崎泰明表示，花蓮強震目前造成13人不幸罹難、超過千人棲身避難所，還有多人行蹤不明，除了要對逝者與遺屬致上哀悼，也期盼受影響的民眾可以儘早恢復平日生活。日本許多民眾對於台灣強震深感同情，日本政府在4月5日宣布對花蓮強震提供100萬美元援助金，期待能盡微薄之力提供幫助。

他表示，今年元旦，日本發生能登半島強震，許多台灣人表達溫暖慰問。台灣政府宣布捐贈6000萬日圓（約新台幣1292萬元），台灣民眾捐款超過25億日圓，給予很大幫助，讓日本國民深受感動。日本與台灣有很深的

羈絆，這次的援助金除了向受災者提供幫助外，再次深化日台聯繫。

謝長廷表示，代表處這幾天接到許多日本民眾的支持電話和郵件，要對他們的支持表示感謝。

他表示，日本政府與國民對花蓮震災表達非常大的關懷與支援，他認為這就是「善的循環」。台灣和日本同樣是天災很多的鄰國，本就該互相幫助，這種良好關係足以成為世界的模範。

謝長廷說，全世界都希望和平、不發生戰爭，但比這更高的境界是關心對方、支援對方，他認為台灣和日本就是更高境界的友好關係。

謝長廷表示，地震發生後，日本各政黨、組織都向代表處表達慰問，積極希望提供援助，還有民間組織專程前來遞交善款，雖然金額不多，但誠意令人感動。台灣在日本能登半島強震時全力支援，讓日本印象深刻，也因此輪到台灣發生地震，他們感覺不支援會內心不安，這就是一種家族、親人的感覺。

相較於日本送暖，中國卻在台灣地震後派遣共機擾台，中國常駐聯合國代表團副代表耿爽還在聯合國安理會發言，感謝國際社會對台灣地震的同情關懷。謝長廷表示，地震這種天災發生時，中國不支援也就罷了，還利用天災打認知戰，相當不厚道。在災難期間，共機照樣擾台，這會引起台灣人民反感。他認為，這些背道而馳的行為，只會讓台灣人民的反感越來越大。

對於許多日本民眾仍希望捐款。謝長廷表示，代表處正準備透過東京之星銀行設立捐款帳戶，不久後將會公布。

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