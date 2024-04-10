花蓮強震全台12萬戶一度停水 蔡總統肯定台水「復水進度1天完成92%」
花蓮強震造成全台逾12萬戶停水，總統蔡英文今天赴花蓮視察復水工作並表示，台水公司第一時間啟動緊急應變，全力調度人力物力，全台復水進度在1天內就完成92％。
蔡總統致詞表示，3日發生地震，加上800多次餘震，造成花蓮地區災情，地震發生後，完成應變中心一級開設，相關部會與地方政府密切聯繫，掌握即時情況，全力執行救災工作。
蔡總統指出，地震造成全台逾12萬戶停水，台水公司第一時間啟動緊急應變，在花蓮設置前進指揮所，協調所需要的人力物力，在台水公司努力下，全台復水進度一天之內就完成92%。
蔡總統說，台8線太魯閣段搶通之後，由淨水廠解決富世高地社區供水問題，讓全台灣恢復供水，這次跨區救援有許多外縣市人力，因為蘇花公路封閉，必須繞行半個台灣由南迴公路抵達花蓮，設置臨時加水站及水車補水，「大家都辛苦了。」
「只要地方有需求，中央一定全力協助。」蔡總統強調，以最短時間讓鄉親恢復正常生活，感謝花蓮縣長徐榛蔚及立委在第一線關心、任勞任怨，尤其辛苦；行政院也會與地方政府合作，讓地方產業可以快速恢復。
另外，有關是否需要推動重建條例？蔡總統指出，過去幾次大型震災中，有時候有特別條例、有時候沒有，主要看資源調度使用效率及需求，目前將所有做的事情及資源都盤點出來，再進行後續討論。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意
▪花蓮強震整理包／釀16死、餘震破800次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言