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花蓮強震全台12萬戶一度停水 蔡總統肯定台水「復水進度1天完成92%」

中央社／ 花蓮縣10日電
花蓮強震造成全台逾12萬戶停水，總統蔡英文今天赴花蓮視察復水工作。（中央社）
花蓮強震造成全台逾12萬戶停水，總統蔡英文今天赴花蓮視察復水工作。（中央社）

花蓮強震造成全台逾12萬戶停水，總統蔡英文今天赴花蓮視察復水工作並表示，台水公司第一時間啟動緊急應變，全力調度人力物力，全台復水進度在1天內就完成92％。

蔡總統致詞表示，3日發生地震，加上800多次餘震，造成花蓮地區災情，地震發生後，完成應變中心一級開設，相關部會與地方政府密切聯繫，掌握即時情況，全力執行救災工作。

蔡總統指出，地震造成全台逾12萬戶停水，台水公司第一時間啟動緊急應變，在花蓮設置前進指揮所，協調所需要的人力物力，在台水公司努力下，全台復水進度一天之內就完成92%。

蔡總統說，台8線太魯閣段搶通之後，由淨水廠解決富世高地社區供水問題，讓全台灣恢復供水，這次跨區救援有許多外縣市人力，因為蘇花公路封閉，必須繞行半個台灣由南迴公路抵達花蓮，設置臨時加水站及水車補水，「大家都辛苦了。」

「只要地方有需求，中央一定全力協助。」蔡總統強調，以最短時間讓鄉親恢復正常生活，感謝花蓮縣長徐榛蔚及立委在第一線關心、任勞任怨，尤其辛苦；行政院也會與地方政府合作，讓地方產業可以快速恢復。

另外，有關是否需要推動重建條例？蔡總統指出，過去幾次大型震災中，有時候有特別條例、有時候沒有，主要看資源調度使用效率及需求，目前將所有做的事情及資源都盤點出來，再進行後續討論。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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