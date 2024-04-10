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新北土城31年屋震成危樓 住戶質疑偷工減料

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
強震過後，新北土城區「台北一家親」柱子水泥塊掉落、鋼筋扭曲。記者李定宇／攝影
強震過後，新北土城區「台北一家親」柱子水泥塊掉落、鋼筋扭曲。記者李定宇／攝影

本月3日強震後，新北市有12棟建物被貼上紅、黃單標示為危險建物，其中土城延和路屋齡31年的「台北一家親」社區有53戶、逾80人被撤離。社區主委昨率住戶開記者會，質疑地震後鋼筋裸露是當年建商偷工減料，盼新北市府徹查，議員林銘仁也要求市府應成立單一窗口協助災民重建。

「台北一家親」樓高8層，地震導致社區支撐柱泥塊掉落、鋼筋裸露，被貼出警示黃單。社區居民調出當年的構造圖，質疑建造過程鋼筋偷工減料。薛姓主委表示，社區2支支撐柱鋼筋扭曲變形，細查後發現支撐柱內應有20根主鋼筋，細算只有13根，原本應該用較粗的10號鋼筋，部分變成8號鋼筋，懷疑是系統性減料施工，盼市府徹查，也要求建商基鴻建設出面負責。

受災戶說，事發後市長侯友宜視察時承諾要協助住戶，來過一次後就都沒再出現，住戶內心很煎熬，「一個家就這樣毀了」。市議員林銘仁表示，行政院發布花蓮震災救助事項表中，災民可申請緊急救助、租金補助等，須由市府造冊、認定，市府應以專案方式，成立跨局處單一窗口協助災民。

另外基鴻建設公司監察人為現任立委張智倫，張智倫表示，「台北一家親」屋齡逾30年，房屋建成時他僅8歲，基鴻建設約在2010年易主，該建案與他無關。他說，中央、地方必須一條心拉受災民眾一把，建請行政院應比照921重建條例或依預算法提出「0403大地震災害特別條例」，以利爭取預算協助民眾災後重建、修繕。

新北市工務局表示，對「台北一家親」社區一案，將協助查證當年施工資料，後續補強將考量現況鋼筋不足問題，經專業技師判定，確認安全無虞才讓住戶回家。

0403花蓮大地震 侯友宜 地震 張智倫 花蓮強震

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