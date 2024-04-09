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花蓮晶英酒店建教生遇落石砸車 重度昏迷未脫險境

中央社／ 花蓮縣9日電

在花蓮晶英酒店建教實習的黃姓高三生，搭交通車到酒店上班途中碰上地震，落石砸車，他受傷嚴重，目前在慈濟醫院加護病房重度昏迷，裝葉克膜搶救中，學校同學折紙鶴祈福。

花蓮縣上騰高級工商職業學校副校長兼建教主任游恩郎今天受訪表示，今天和校長、導師等人到醫院關懷黃姓學生，人還在加護病房搶救。

游恩郎說，黃姓學生的爸爸過世，他與哥哥跟阿嬤、阿姨住，家境清寒，所以高三參加建教實習，有收入可以幫助家中經濟；他非常孝順沒有選擇住宿在酒店，而是通勤可以照顧家人。對於黃姓學生的狀況，學校師生發動募捐，同學們摺紙鶴替他祈福。

上騰工商有3名餐飲管理科學生參與建教合作班，在太魯閣晶英酒店實習，黃姓學生搭交通車通勤，途經中橫九曲洞時，落石擊中車子，他不幸被砸傷雙腿，動彈不得，在車上受困一夜後，終於被特搜隊員救出。

花蓮慈濟醫院說明，傷患到院前，沒有肺栓塞，也沒有失去心跳；只是病程變化太快，血氧快速減少，緊急裝葉克膜搶救，目前重度昏迷、未脫離險境。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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