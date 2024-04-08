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患難見真情…佳暮英雄背傷者 跑2公里送醫

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣消防局特搜義消隊小隊長賴孟傳日前用自製簡易背架，背著困在太魯閣九曲洞的骨折傷患，跑近兩公里送到安全處所送醫，他說，當時餘震、落石不斷，邊跑邊躲落石，終於讓傷者安全脫困。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局特搜義消隊小隊長賴孟傳日前用自製簡易背架，背著困在太魯閣九曲洞的骨折傷患，跑近兩公里送到安全處所送醫，他說，當時餘震、落石不斷，邊跑邊躲落石，終於讓傷者安全脫困。記者劉星君／攝影

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屏東縣消防局特搜義消隊小隊長賴孟傳隨隊深入花蓮災區，用一條抹布、一條扁帶、一根樹枝製作簡易背架，將受困在太魯閣九曲洞的骨折傷患背在背上，小跑步近兩公里送到安全處所送醫，英勇行徑獲得讚揚。他說，當時餘震、落石不斷，被隨便一顆砸到都會要命，一心只想快點遠離危險地帶，邊跑邊躲落石。

賴孟傳來自屏東霧台鄉佳暮部落，八八風災時曾和同村三名青年協助部落百餘人脫困，被封為「佳暮四英雄」。四月三日花蓮地震，賴隨屏東特搜大隊於第一時間趕抵花蓮災區，完成天王星大樓任務後，隨後被派到山區救援。

五日上午七點半，賴孟傳與隊友挺進太魯閣九曲洞，九時許接觸到五男四女共九名受困者，其中年約五十歲的曾姓男子左手骨折、左腳撕裂傷腫脹，賴孟傳評估在落石區使用長背板搬運，除了需要六名人力，也增加風險，決定用背運的方式迅速將傷者後送。

「現場有什麼就用什麼…」賴孟傳說，他借了一條扁帶，與一旁的樹枝做成簡易背架，並用了一條抹布當頭帶，背起曾姓傷者就往落石區跑去；為了閃避小落石，在顛簸不平的坍方路段找路，時而小跑步、時而快走，花了半小時將人送到近兩公里外的安全地點。

0403花蓮大地震 八八風災 太魯閣 花蓮強震

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