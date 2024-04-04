花蓮人地震後下班回家變一日環島 開14小時終抵家門報平安

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

4月3日，在清明連假前一天，台灣發生規模7.2強震，造成蘇花路廊多處落石坍方，導致往返花東鐵公路中斷，嚴重衝擊東部疏運。中橫公路及蘇花公路路廊落石嚴重，也造成四人死亡。一名住花蓮市區，在花蓮北區和平工作的網友，昨（3)日深夜在臉書「爆廢公社」中PO文表示，為了趕清明連假回家，他從昨日下午3點多出發直至今(4)日清晨5點多終於抵達家門，幾乎是以環島的方式才回到花蓮市區的家，讓網友紛紛留言給予打氣加油。

一名翁姓網友分享自己在403花蓮強震後如何以環島方式返家。他稱自己家住在花蓮市區，但地震時人在花蓮北區和平工作，今為地震後路面坍陷，在昨日下午3點下班後便「一路北漂」，下午4點05分到蘇澳，4點56分到石碇，下午5點24分到新店，晚間7點36分終於到達台灣西部抵達新竹，晚間10點46分抵達嘉義布袋，他於昨天深夜11點32分抵達台南時無奈PO文，最後在留言區留言時說在今日清晨5點抵達花蓮，雖然將近環島的路上車子很多，但能平安抵達是好的。

圖為花蓮和平北段與花蓮市區的距離，在地震後由於路斷卻成了最遙遠的回家距離。 ‧ 昨天下午3點 花蓮和平下班

‧ 昨天下午4點05分 到達蘇澳

‧ 昨天下午4點56分 到達石碇

‧ 昨天下午5點24分 到達新店

‧ 昨天晚間7點36分 到達新竹

‧ 昨天晚間10點46分 到達嘉義布袋

‧ 昨天深夜11點32分 到達台南

‧ 今天清晨5點 回到花蓮市區家中

網友見文紛紛驚訝表示：「第一次回家要一日環島才能回」、「史上最遙遠的上班回家路途，明明家就在不遠處 卻要環島一圈才能到家」、「這個太狠了，環評委員蘇花高、花蓮快要開啊！」、「開了遇到地震結果會比較好嘛，還是傷亡更多」、「以花東的土質跟斷層，施工真的很難」、「花東快還算好，國六和蘇花高就不用了，快完成蘇花改全線比較實用」。

不少人也為原PO打氣加油：「辛苦了，祝平安」、「辛苦您了，天佑花蓮」、「突然好心疼你」、「小心開車，避免疲勞駕駛」、「慢慢開，必要時刻就休息，我也開過一次」、「辛苦了，順便解鎖人生成就」。有網友詢問原PO：「這樣下禮拜怎麼上班？好奇」、「路沒修好想，到要上班就頭殼麻麻了」。

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