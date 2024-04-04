花蓮規模7.2大震9死1011傷 花東路斷成「孤島」

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣昨發生規模七點二強震，根據中央災害應變中心晚間十時資料，已造成九死一○一一人受傷，還有一四三人受困待救；靠近震央的花蓮災情最嚴重，太魯閣國家公園有三名遊客被落石砸死，有人駕車經過蘇花公路遇難，有人死在傾倒大樓內，全台明顯感受到搖晃，民眾直呼「晃動程度比九二一大地震還嚴重」。

25年最大震 餘震200起

這起九二一地震後、廿五年以來規模最大地震，發生在昨天上午七時五十八分，震央在花蓮縣政府南南東方廿五公里處的台灣東部海域，地震深度十五點五公里，花蓮最大震度六強，宜蘭、苗栗、新北、彰化、台中、台北、桃園、南投、新竹均達五級，氣象署表示是菲律賓海板塊向北隱沒至歐亞大陸板塊底下所造成，至昨晚九時，餘震兩百多起。

救難人員昨晚拉出最後一名受困的康姓女教師，已不幸罹難。記者林澔一／攝影

花蓮兩棟樓嚴重傾斜

花蓮市災害嚴重，有兩棟樓嚴重傾斜，其中，五層樓公寓的一樓是早餐店，十多名用餐顧客感受到房子及路面晃動後立刻逃走，許多住戶則在主震過後從窗戶攀爬下樓逃生；知名東大門夜市附近的九層樓天王星大樓傾斜超過四十度，住戶受困在三、四、八、九樓，消防員搭雲梯車靠近大樓後以破壞器材切割鐵窗，救出廿二名住戶，但住在七樓的花蓮高農康姓女教師（卅三歲）卻失聯。

昨天下午三時許，消防局特搜人員發現康女受困在一、二樓的樓梯間，身體被風管及水泥塊壓住，明顯死亡，但大樓塌陷嚴重，消防局請軍方支援照明車後，將遺體拉出。

中橫公路及蘇花公路路廊落石嚴重，造成四人死亡，包括在中橫公路執行刷坡工程的余姓女子（四十四歲）及駕駛吉普車經過的張姓男子（五十四歲）；另一名張姓男子（卅一歲）將車停在蘇花公路大清水遊憩區，吳姓男子（四十六歲）駕駛聯結車經蘇花和平段，人車被落石砸中死亡。

此外，李姓男子（六十六歲）在欣欣水泥和仁礦區工作，遭落石砸中死亡；何姓女子（六十五歲）、蘇姓女子（六十四歲）、陳姓女子（六十四歲）在太魯閣園區得卡倫步道遭遇落石，二人當場死亡，一人送醫不治。

新北環狀線軌道位移

雙北也傳出災情。新北捷運環狀線板新站至中原站間的軌道因地震位移，全線緊急停駛；新店區安泰路頂好社區八戶房舍下陷，緊急撤離十三人，但因震斷水管導致社區五百戶停水；土城區一棟八層樓華廈鋼筋外露、結構扭曲，新北市長侯友宜下令疏散五十三名住戶。

台北市六十年歷史的南機場公寓也受損嚴重，有住家門框變形、樓梯斷裂、磚塊剝落。市長蔣萬安說，三大技師公會派員檢查發現廿處梁柱有安全疑慮，貼「紅單」預防性疏散五十戶，七十二人安置在旅館。

蘇花公路一五八公里處的大清水隧道，前方廿公尺長的橋梁斷裂，連橋基都不見，造成蘇花路廊中斷無法通行，搶修約需三至四天。圖／民眾提供

地震也造成蘇花路廊多處落石坍方，台鐵宜蘭到鳳林間因軌道挫屈而停駛，由於清明連假今登場，鐵公路不通，嚴重衝擊東部疏運。交通部長王國材直言，因大清水隧道北口的下清水橋斷裂，使花東成「孤島」，搶修時程不樂觀，預計花東一段時間都需靠海空運接駁。台鐵預計今中午前恢復雙線行車。

蔡英文總統表示，已請行政團隊盡速掌握各地情況，務必與各地方政府通力合作，將災害帶來的衝擊降到最低；副總統賴清德昨上午要求地方黨公職全力投入救災，下午則到花蓮勘災，賴表示中央先撥三億元入縣庫供統籌運用於救災。

商品推薦