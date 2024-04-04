花蓮大地震／天王星大樓 6年前震損修繕

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花蓮市天王星大樓在二○一八年花蓮○二○六地震時，因受損被列黃單，經修繕已經解除，不料仍被昨天的強震震倒。花蓮縣政府接獲受損傾倒建物通報，已啟動災害後危險建築物緊急評估程序，動員技師七十八人投入勘查，已完成逾五十棟建物評估，其中十二棟列紅單、七棟列黃單。

位於花蓮市軒轅路的天王星大樓，鄰近東大門夜市，一九八六年取得使用執照，九層樓共有七十九戶居住，以套房為主，去年底最新的實價登錄約兩百萬元出頭；二○一八年花蓮○二○六地震發生時，天王星大樓曾因牆壁、地磚被震損，經結構技師勘查後貼上黃單，後來經過修繕，恢復原狀使用，因此解除。

花蓮另一棟半倒的北濱街五層樓公寓，由一個家族共同使用，於一九九四年取得使用執照。

縣府建設處長鄧子榆說，兩棟建物都是在一九九九年以前建造，屬於九二一大地震前舊的耐震設計規範，屋齡也較老舊，昨天大震過後，兩棟建物傾斜的斜率都超過四十分之一，已經算半倒。

鄧子榆初步判斷，兩棟建物遭逢強震，水平加速度的力量相當強，超過一般舊式建築物可以承受才被震毀，依建築法第八十一條，列為危樓並張貼紅單，請屋主拆除，若不能拆除，就由縣府拆除。

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