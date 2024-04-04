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花蓮大地震／花蓮重災 女師折返救貓遇難

聯合報／ 記者王思慧王燕華林佳彣／連線報導
花蓮市北濱街一棟大樓昨在強震中傾斜，一樓早餐店店面消失。記者劉學聖／攝影
花蓮市北濱街一棟大樓昨在強震中傾斜，一樓早餐店店面消失。記者劉學聖／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮市九層樓天王星大樓嚴重傾倒，消防局第一時間救出廿二名住戶後，發現住七樓的卅三歲花蓮高農康姓女教師失聯，最後發現她死在建物內。據調查，主震發生時，康老師原已脫險，疑發現愛貓仍在屋內而折返，不料在主震後十五分鐘的強大餘震再讓大樓受損，康老師被掉落的水泥困在一、二樓梯間遇難。

花蓮高農秘書蔡金智說，康老師雖然是代理的輔導教師，但到校服務兩年來認真負責，驟然因意外離世，校內同仁深感不捨。康女的父親得知噩耗，從台中搭飛機趕往花蓮，學校會協助家屬處理後續事宜，康老師平時輔導、接觸的學生，學校也會在四月八日上課後啟動輔導機制。

昨天上午七點五十八分地震發生時，天王星大樓搖了約十秒後，一樓瞬間塌陷，當時，在路口停等紅綠燈的駕駛與乘客發現不對勁，立刻棄車奔逃，有人跑到一半摔倒，顧不得疼痛，迅速起身遠離現場。大樓許多住戶在地震發生期間逃出，但也有多名住戶受困；游姓男子脫困直呼「我妻子還在裡面」。

花蓮縣消防局自強分隊獲報大樓傾倒立刻趕赴搶救。小隊長蘇金輝說，抵達現場發現三、四、八、九樓分別有住戶受困，立刻升起雲梯車讓隊員靠近受困樓層窗戶旁施援，不過，因大樓傾斜太大，許多民眾被床或衣櫃壓得無法動彈，經消防局特搜隊人員破門進入清除雜物，一一救出受困民眾。

住九樓的林姓女子抱著狗，陪同被櫃子壓傷的母親，由消防局以雲梯車救出；林女餘悸猶存說「人平安就好，還好沒事」。

消防局救難人員中午前已將受困住戶逐一救出，但清查發現住七樓的康姓女老師仍失聯；警方與消防員調閱附近監視畫面，發現康女七點五十八分已離開建物，後來又折返大樓，在進入天王星大樓側門後，短短廿一秒，建築物瞬間坍塌。

昨天下午三時，特搜隊在變形建築的狹窄空間裡發現受困的康女，呼喊沒反應，以破壞器材清理現場磚石瓦礫等雜物接近她，檢視確認康女遭重壓已無生命跡象。

【記者王燕華／花蓮報導】強震造成花蓮九人罹難，其中八人都在太魯閣地區及台八線中橫公路蘇花路廊沿線被落石擊中，死者之一的蘇姓女子，是慈心基金會的減塑講師，喜愛大自然，也致力推動減塑，昨天與友人相約到花蓮遊玩，卻在走得卡倫步道時，不幸與其他兩名同行友人一同遭逢死劫。

六十四歲蘇姓女子與親友一行七人，昨天清晨五時許搭火車到花蓮，地震發生時，在太魯閣國家公園內的得卡倫步道三百公尺處遭遇落石，她和六十五歲的何姓女友人當場死亡，同行的六十四歲陳姓女子沒有生命跡象，緊急送醫後仍告不治，另名凃姓友人受輕傷。

一名在醫院工作的社工師在臉書指出，昨有一名失去呼吸心跳的病患送來，是一對從台北來走得卡倫步道的夫妻，妻子流著大量鮮血，丈夫全身布滿擦傷，妻子在急救區努力了一個小時，宣告死亡；丈夫平靜地向檢警訴說經過，言談中可以知道他與太太關係緊密，過著豐富的退休生活，但一夕間都變了。

0403花蓮大地震 中橫公路 太魯閣國家公園 花蓮強震 蘇花路廊

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