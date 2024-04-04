花蓮大地震／花蓮重災 女師折返救貓遇難

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮市九層樓天王星大樓嚴重傾倒，消防局第一時間救出廿二名住戶後，發現住七樓的卅三歲花蓮高農康姓女教師失聯，最後發現她死在建物內。據調查，主震發生時，康老師原已脫險，疑發現愛貓仍在屋內而折返，不料在主震後十五分鐘的強大餘震再讓大樓受損，康老師被掉落的水泥困在一、二樓梯間遇難。

花蓮高農秘書蔡金智說，康老師雖然是代理的輔導教師，但到校服務兩年來認真負責，驟然因意外離世，校內同仁深感不捨。康女的父親得知噩耗，從台中搭飛機趕往花蓮，學校會協助家屬處理後續事宜，康老師平時輔導、接觸的學生，學校也會在四月八日上課後啟動輔導機制。

昨天上午七點五十八分地震發生時，天王星大樓搖了約十秒後，一樓瞬間塌陷，當時，在路口停等紅綠燈的駕駛與乘客發現不對勁，立刻棄車奔逃，有人跑到一半摔倒，顧不得疼痛，迅速起身遠離現場。大樓許多住戶在地震發生期間逃出，但也有多名住戶受困；游姓男子脫困直呼「我妻子還在裡面」。

花蓮縣消防局自強分隊獲報大樓傾倒立刻趕赴搶救。小隊長蘇金輝說，抵達現場發現三、四、八、九樓分別有住戶受困，立刻升起雲梯車讓隊員靠近受困樓層窗戶旁施援，不過，因大樓傾斜太大，許多民眾被床或衣櫃壓得無法動彈，經消防局特搜隊人員破門進入清除雜物，一一救出受困民眾。

住九樓的林姓女子抱著狗，陪同被櫃子壓傷的母親，由消防局以雲梯車救出；林女餘悸猶存說「人平安就好，還好沒事」。

消防局救難人員中午前已將受困住戶逐一救出，但清查發現住七樓的康姓女老師仍失聯；警方與消防員調閱附近監視畫面，發現康女七點五十八分已離開建物，後來又折返大樓，在進入天王星大樓側門後，短短廿一秒，建築物瞬間坍塌。

昨天下午三時，特搜隊在變形建築的狹窄空間裡發現受困的康女，呼喊沒反應，以破壞器材清理現場磚石瓦礫等雜物接近她，檢視確認康女遭重壓已無生命跡象。

【記者王燕華／花蓮報導】強震造成花蓮九人罹難，其中八人都在太魯閣地區及台八線中橫公路、蘇花路廊沿線被落石擊中，死者之一的蘇姓女子，是慈心基金會的減塑講師，喜愛大自然，也致力推動減塑，昨天與友人相約到花蓮遊玩，卻在走得卡倫步道時，不幸與其他兩名同行友人一同遭逢死劫。

六十四歲蘇姓女子與親友一行七人，昨天清晨五時許搭火車到花蓮，地震發生時，在太魯閣國家公園內的得卡倫步道三百公尺處遭遇落石，她和六十五歲的何姓女友人當場死亡，同行的六十四歲陳姓女子沒有生命跡象，緊急送醫後仍告不治，另名凃姓友人受輕傷。

一名在醫院工作的社工師在臉書指出，昨有一名失去呼吸心跳的病患送來，是一對從台北來走得卡倫步道的夫妻，妻子流著大量鮮血，丈夫全身布滿擦傷，妻子在急救區努力了一個小時，宣告死亡；丈夫平靜地向檢警訴說經過，言談中可以知道他與太太關係緊密，過著豐富的退休生活，但一夕間都變了。

商品推薦