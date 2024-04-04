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花蓮大地震／國台辦：願提供救災協助
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
台灣花蓮發生強震，多地傳出災情，大陸國台辦昨表達高度關切，除向受災的台灣同胞表示誠摯慰問，並稱將密切關注災情和後續情況，願提供救災協助。白宮國家安全會議發言人華森昨表示，美國正關注台灣地震報導，並持續關注其對日本的潛在影響；美國準備好提供任何必要協助，並為受影響的人祈禱。
日本首相岸田文雄昨對台灣表達慰問，強調日本政府將根據台灣需求，立即向台灣提供援助。菲律賓總統馬可仕昨也在社群媒體發文表示，台灣民眾正歷經這次震災後續影響，「我們的心與台灣人民同在」。
總統府發言人林聿禪表示，我友邦及理念相近國家等四十七國政要表達慰問，府方對此表達我國政府及人民的誠摯感謝。
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