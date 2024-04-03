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花蓮大地震／縣內累計9死 花檢：已完成5名罹難者相驗作業

中央社／ 花蓮縣3日電
0403花蓮大地震，花蓮市天王星大樓倒塌，救難人員入夜後持續挖掘受困住戶。記者林澔一/攝影
0403花蓮大地震，花蓮市天王星大樓倒塌，救難人員入夜後持續挖掘受困住戶。記者林澔一/攝影

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花蓮地區今天發生芮氏規模7.2強震釀9死，花蓮地檢署已完成5名罹難者相驗；倒塌大樓部分，檢方將調閱相關資料並會同專家現勘，釐清有無刑事責任。

花蓮地方檢察署發布新聞稿指出，花蓮地區經強震，各地陸續傳出建物倒塌及人員受困傷亡訊息，檢察長郭景東指示主任檢察官、檢察事務官、書記官及各科室同仁待命，經警消各單位搶救，目前確認花蓮縣內有9名民眾不幸罹難。

檢方指出，花蓮縣秀林鄉得卡倫步道有3名遊客遭落石擊中死亡，另有3名民眾分別駕車行經台8線、台9線公路時，遭落石擊中車輛死亡；此外，2名工程人員分別在台8線公路和仁礦區內遭落石砸中死亡，1名民眾在花蓮市區倒塌大樓中受困死亡。

檢方表示，接獲花蓮縣警察局新城、花蓮分局報驗後，立即指派2名檢察官督同花檢法醫及法醫研究所法醫陳明宏，分別前往花蓮市立殯儀館、國軍花蓮總醫院相驗，目前已完成5名罹難者相驗作業。

倒塌大樓部分，檢方已指揮檢察事務官調閱必要鑑定勘驗資料，後續將會同專家前往現場勘查，釐清有無刑事責任，另請財團法人犯罪被害人保護協會台灣花蓮分會啟動「一路相伴機制」，陪同伴隨及安慰家屬、傷者，適時提供協助。

0403花蓮大地震 檢察官 花蓮強震

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