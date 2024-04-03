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不斷更新／全台搖晃！花蓮7.2大地震 餘震不斷已有60起

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0403花蓮大地震╱蘇花清水橋斷裂 王國材：花東變孤島搶修時程不樂觀

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今受訪表示，清水橋斷裂讓花東整個變孤島，相關搶修時程估起來不太樂觀，預期花東有一段時間都會靠海運接駁。本報資料照
交通部長王國材今受訪表示，清水橋斷裂讓花東整個變孤島，相關搶修時程估起來不太樂觀，預期花東有一段時間都會靠海運接駁。本報資料照

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今天上午7點58分左右台灣發生有感規模7.2有感地震，全台明顯搖晃，各地陸續傳出災情。交通部長王國材今受訪表示，目前全台有3處交通毀損最嚴重，包括台北捷運環狀線、台九線蘇花路廊，最嚴重為大清水隧道北上整個清水橋掉落，清水橋斷裂讓花東整個變孤島，相關搶修時程估起來不太樂觀，預期花東有一段時間都會靠海運接駁。

王國材指出，目前全台有3處交通最嚴重，包括台北捷運環狀線、台九線蘇花路廊，最嚴重為大清水隧道北上整個清水橋掉落，台鐵礁溪到鳳林也中斷，預估修復要一段時間。現在花蓮餘震還再動，搶災人員還無法進去，要等穩定後才能預估工期，清水橋斷裂讓花東整個變孤島，相關搶修時程估起來不太樂觀，剛好碰上連假也比較麻煩。

王國材表示，現在往花東的鐵公路都中斷，已經啟動海運接駁計畫，從蘇澳港接駁到花蓮港，台北快輪稍早已經從基隆港出發，下午會到蘇澳港，啟動蘇澳到花蓮港接駁，另也跟連江縣政府連絡，今天新臺馬輪適逢連假前已全滿，明天就會加入接駁，預期花東有一段時間都會靠海運接駁。

王國材坦言，這次地震蠻嚴重，東部礁溪到楓林鐵路都中斷，還有多處坍方落石，另外台九線蘇花公路大清水隧道預估修復要一段時間。空運部分也會請民航局協助，目前花蓮機場沒問題，包括空運物資都會來協助，但航空客運這幾天適逢連假都已客滿，再不然就要靠南迴協助。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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