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0403花蓮大地震 北市磁磚剝落、廣告物掉落 建管處接獲26件災情通報

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
0403花蓮大地震，台北敦化SOGO牆壁剝落。圖／讀者提供
0403花蓮大地震，台北敦化SOGO牆壁剝落。圖／讀者提供

0403花蓮大地震，北市建管處今早啟動台北市技師緊急動員程序，截至10點，建管處受理通報案件26件，包含20件磁磚剝落、2件招牌廣告物掉落，以及其餘窗戶損壞、圍牆倒塌共4件，尚無重大災情，目前皆已指派專業技師現場勘查損壞程度後依規定辦理。

建管處表示，對於4級以上地震成立建築物緊應變小組，並啟動台北市技師緊急動員程序，請各技師進駐各區公所待命，了解北市建築物災情。另外，目前公告47件地震受損列管「黃單」建物（921地震計36件、331地震計11件），第一時間啟動派員巡檢機制，確實掌握列管建築物震後情況。

建管處另說，鑑於地震產生振動，可能對混凝土構件產生龜裂、剝落或鋼筋握裏力不足等潛在質變，致未能符合原設計需求強度，恐嚴重影響構造物安全。建管處也通知地震前7日內有澆置混凝土的工地，應針對該灌漿樓層的結構安全委託鑑定單位鑑定，確保建築物結構安全。

建管處指出，鑑定報告限期1個月內送建管處備查，逾期未完成者，視同有安全疑慮，將依建築法第58條規定勒令停工。今天自發生地震至10點，工地回報地震災情2件，分別為地震造成物料掉落及吊臂變形，尚無造成人員傷亡，已要求營造廠立即處理。

建管處說，民眾若發現因本次地震產生房屋受損情形，可參見「震災後房屋安全自我檢查手冊」先行初步判斷；認為有安全疑慮者，可通報1999或北市黃單建築物單一窗口，建管處將會同專業技師進行結構安全勘估；認為有補強或拆除重建需求，也可就近諮詢「危老重建工作站」，洽詢相關耐震評估補助。

建管處呼籲，地震發生後，請注意住家環境及周遭建物安全如遇有外牆裝飾剝落狀況，危及人車安全，請管委會或建物所有權人立即進行維修及防護，以維護公共安全。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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