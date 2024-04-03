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0403花蓮大地震 已26起餘震未來3天慎防規模6.5以上餘震

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天上午7點58分左右台灣發生有感規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里 ，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里，全台明顯搖晃。圖／氣象署提供
今天上午7點58分左右台灣發生有感規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里 ，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里，全台明顯搖晃。圖／氣象署提供

今天上午7點58分左右台灣發生規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里 ，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里，全台明顯搖晃。中央氣象署表示，一般這種地震能量不會一次釋放完，未來3天要留意規模6.5到7.0餘震；根據氣象署資訊，截至上午9點40分已有26起餘震，最大規模為上午8點11分規模6.5，深度5.5公里。

根據中央氣象署資訊，此次地震主震發生於今天上午7點58分，芮氏規模7.2，震央位於花蓮縣政府南南東方 25.0 公里 ，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此次地震震央在菲律賽海板塊隱沒處，為地震好發區域，由於這個地區能量累積快速，且可能不會一次釋放完畢，未來3、4天內要留意規模6.5至7.0餘震。

吳健富表示，台灣規模6至7的地震1年約2至4個，規模7以上則相當少，今天這起地震是921大地震（規模7.3）後，歷經25年再發生的最大規模地震，此次地震規模後續可能再調整，強度與921大地震相近。

此次地震各縣市震度級為：花蓮縣地區最大震度6強、宜蘭縣、苗栗縣地區最大震度5強、苗栗縣、台中市、彰化縣、新竹縣、南投縣、桃園市、新北勢、台北市地區最大震度5強、台東縣、嘉義縣、雲林縣、高雄市、嘉義市、新竹市、台南市、基隆市、屏東縣地區最大震度4級、澎湖縣地區最大震度3級、連江縣地區最大震度 2級、金門縣地區最大震度1級。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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