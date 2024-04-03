0403大地震 蔡總統：第一時間請行政團隊掌握各地情況

今天早上台灣東部海域發生芮氏規模7.2地震，蔡英文總統透過臉書表示，她在第一時間已經請行政團隊盡速掌握各地情況，提供所需要的協助，務必與各地方政府通力合作將災害帶來的衝擊降到最低。

蔡總統表示，此外，國軍也將配合地方政府的需求，提供支援，確保國人生命財產安全。

蔡總統說，目前，中央災害應變中心已經成立，各部會正在回報各地情況，請大家留意官方隨時發布的各項訊息，對於任何地震相關消息，也請謹慎查證。

蔡總統也提醒民眾，目前高鐵有部分列車延誤，正在通勤的朋友，請注意各地捷運、台鐵營運的狀況。另外今早已有多起餘震，也提醒大家暫時不要搭乘電梯，多注意安全。