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0403大地震！7.2強震還有餘震 急診醫提醒門窗暫時別關

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，地面、建物劇烈搖晃，本報記者在新莊副都心站直擊，地震發生後，列車緊急停駛、靠站，站外滿滿都是人，而不只是捷運站，因捷運停駛，許多公車站也是滿滿上班人潮。記者許凱婷／攝影
今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，地面、建物劇烈搖晃，本報記者在新莊副都心站直擊，地震發生後，列車緊急停駛、靠站，站外滿滿都是人，而不只是捷運站，因捷運停駛，許多公車站也是滿滿上班人潮。記者許凱婷／攝影

今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，許多民眾嚇壞，整體天搖地動相當驚人，包括地面、建物劇烈搖晃，還有嘎嘎聲響，相當驚人。本報記者在新莊副都心站直擊，地震發生後，列車緊急停駛、靠站，站外滿滿都是人，而不只是捷運站，因捷運停駛，許多公車站也是滿滿上班人潮。

台北醫學大學附設醫院急診醫學部前主任、開業醫師高偉峰說，大地震後可能還有餘震，民眾不可掉以輕心，一定要多注意安全，最好將門窗打開，暫時不要關閉，避免影響逃生，如果再有地震，高樓住戶要隨時有到一樓避難的準備，現在也要隨時帶著手機，以備不時之需，隨時聯繫、求救。

高偉峰說，民眾現在應該把住家、辦公室放在高處的物品拿下，避免掉落被砸傷，民眾務必小心。

今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，衛福部許多職員到一樓避難。記者沈能元／攝影
今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，衛福部許多職員到一樓避難。記者沈能元／攝影
今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，地面、建物劇烈搖晃，本報記者在新莊副都心站直擊，地震發生後，列車緊急停駛、靠站，站外滿滿都是人，而不只是捷運站，因捷運停駛，許多公車站也是滿滿上班人潮。記者許凱婷／攝影
今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，地面、建物劇烈搖晃，本報記者在新莊副都心站直擊，地震發生後，列車緊急停駛、靠站，站外滿滿都是人，而不只是捷運站，因捷運停駛，許多公車站也是滿滿上班人潮。記者許凱婷／攝影
今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，地面、建物劇烈搖晃，本報記者在新莊副都心站直擊，地震發生後，列車緊急停駛、靠站，站外滿滿都是人，而不只是捷運站，因捷運停駛，許多公車站也是滿滿上班人潮。記者許凱婷／攝影
今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，地面、建物劇烈搖晃，本報記者在新莊副都心站直擊，地震發生後，列車緊急停駛、靠站，站外滿滿都是人，而不只是捷運站，因捷運停駛，許多公車站也是滿滿上班人潮。記者許凱婷／攝影
今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，地面、建物劇烈搖晃，本報記者在新莊副都心站直擊，地震發生後，列車緊急停駛、靠站，站外滿滿都是人，而不只是捷運站，因捷運停駛，許多公車站也是滿滿上班人潮。記者許凱婷／攝影
今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，地面、建物劇烈搖晃，本報記者在新莊副都心站直擊，地震發生後，列車緊急停駛、靠站，站外滿滿都是人，而不只是捷運站，因捷運停駛，許多公車站也是滿滿上班人潮。記者許凱婷／攝影

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