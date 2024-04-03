0403大地震！7.2強震還有餘震 急診醫提醒門窗暫時別關

今天上午8點左右，全台發生強烈感地震，許多民眾嚇壞，整體天搖地動相當驚人，包括地面、建物劇烈搖晃，還有嘎嘎聲響，相當驚人。本報記者在新莊副都心站直擊，地震發生後，列車緊急停駛、靠站，站外滿滿都是人，而不只是捷運站，因捷運停駛，許多公車站也是滿滿上班人潮。

台北醫學大學附設醫院急診醫學部前主任、開業醫師高偉峰說，大地震後可能還有餘震，民眾不可掉以輕心，一定要多注意安全，最好將門窗打開，暫時不要關閉，避免影響逃生，如果再有地震，高樓住戶要隨時有到一樓避難的準備，現在也要隨時帶著手機，以備不時之需，隨時聯繫、求救。