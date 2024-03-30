張盛德民宿曾租詐團？四叉貓烏龍爆料

網紅四叉貓劉宇在臉書發文指出，民宿業者張盛德四年前將民宿租給詐團當機房，「一切謎底都解開了」。張男所屬的阿德登山隊不滿指出，四叉貓刻意將不同截圖放在一起，抹黑張男和詐團掛勾，已蒐證將對四叉貓和捏造不實謠言者提告。

張盛德稱不滿數位部「亂花錢」才槍擊，引發網友反應熱烈，有人說「開槍是不對的，但政府確實亂花錢」，還有網友將張比成電影周處除三害的主角「陳桂林」。

四叉貓爆料張盛德曾在自家民宿受訪，四年前警方在清境民宿破獲詐團機房，裡面燈飾、裝潢都與張男民宿一樣，四叉貓說「難怪會對專門抓詐騙集團的數位部那麼怨恨，跑去數位部門口開槍，笑死」。

張盛德所屬民宿的登山隊澄清，「詐團租借民宿當機房使用，是二○二○年七月發生，我們承租民宿是二○二○年九月之後，該事與我方毫無關係，我們先前亦不知情，此事皆可查證，網路或文章不實捏造跟斷章取義，已造成實質傷害」。

四叉貓昨天凌晨趕緊刪文，表示「在沒有更多證據證明張男與詐騙集團關聯時，我不應該把他們兩者做連結」，承認自己錯誤。

阿德登山隊表示，阿德長期服用抗焦慮藥物，一時情緒控制不當，肇生社會案件，很是抱歉，目前配合檢警調查中。

阿德登山隊對四叉貓無法諒解，認為已對登山隊和民宿造成實質傷害，四叉貓將詐團機房和民宿截圖刻意放在一起，就是要擴大事端，抹黑阿德和詐團有關，且未查證就貼文，他們難以接受所謂的「錯誤連結」。

針對被指烏龍爆料，四叉貓昨晚開直播說明指出，他發現張盛德接受媒體採訪的民宿，與警方破獲詐團機房的民宿，都有星星，比對下是一樣的地方，他也比對了時間都是二○二○年，因此做了一張圖發文，結果貼出來後，張男的團隊就發文，因為也沒有其他證據，只能相信團隊所說。

四叉貓說，他很怕被告，自己肉搜別人很少翻車，不過夜路走多了總會碰到鬼，對搜到的訊息，確認的手續少了，造成時間差，但翻車了還是要乖乖道歉，且刪除文章。