新聞眼／挖苦聲不斷…為何數位部仇恨值爆表

數位部成立以來屢屢登上媒體版面，這次則是遭人闖入開槍，不論動機為何，槍手的做法實不足取。但數位部成立短短兩年，儼然已成為蔡政府「仇恨值」最高的部會，甚至連自家綠委都不挺。原因無他，數位部手握百億預算，對於民眾在意的詐騙橫行束手無策，卻只忙著花錢搞內宣、出國搞外宣，當初一個備受期待的新部會沉淪至此，實在令人無言。

這起槍擊案發生後，不少網友留言揶揄、挖苦數位部，連當紅的「周處除三害」都被用來比喻，一定程度也反映出民眾對數位部的無奈與不滿。

到目前為止，槍手的動機為何仍有待確認，但可以確定的是，多數民眾對數位部防詐、打詐的績效是不滿的，而多數民眾的心聲，對照唐鳳的發文，著實顯得格外諷刺。號稱「天才部長」的唐鳳得要捫心自問，如果數位部如同她所稱的防詐決心不會改變，請問詐騙又為何會成為民怨之首，數位部對於打詐到底是決心不夠，還是能力不足？

尤其詐欺氾濫已成國安問題，第三方支付形同詐團洗錢利器，數位部儘管已實施能量登錄，但洗錢問未解決，民怨依舊。

每個政府部會都有各自的功能、也有各自該做的事，數位部成立以來深受民眾關注與期待，槍擊案雖是偶發事件，也不值得效法，卻也可以清楚鏡射出民眾對數位部的負面看法，數位部除了強化對外溝通，更應思考政策優先性和資源分配是否滿足民眾和產業的期待，否則就算唐鳳下台，恐怕也難以洗刷數位部的負面觀感。