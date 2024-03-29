天價另租辦公室…數位部易攻難守 安全隱憂

數位發展部位於台北市延平南路的中繼辦公室昨天遭人闖入開槍，各部會的維安狀況引發關注，數位部的房事問題也再添一樁，從一開始找不到合適的國有辦公廳舍進駐、遭立委質疑天價承租或裝潢辦公室、以及爭搶南門市場中繼站，如今爭議事件簿再添一筆。

數位部是在二○二二年八月掛牌成立，在成立之前光是為了找殼就煞費苦心。財政部國產署官員表示，國產署管理的房子在台北數量不多，數位部是二級部會，對辦公廳舍有一定要求，國產署提供的沒有適合使用的，數位部因此先租用辦公廳舍。

數位部成立後，除位在延平南路的部本部辦公室，也在台北車站附近新光大樓租辦公室，由於租金昂貴，遭立委質疑浪費公帑，當時數位部長唐鳳表示，很多廠商及公協會搭高鐵來洽公，設在新光大樓是為減輕大家交通成本。

而對於數位部的永久辦公廳舍，據指出，最初是規畫在台北市的華光特區，其中的特定專用區二（特二）規畫由數位部、ＮＣＣ和工程會使用，特三則給經濟部使用。這也牽扯出位在華光特區的南門市場中繼站搶地爭議，數位部也遭民眾黨質疑浪費公帑。國產署官員則說，行政院今年一月已拍板，數位部未來將遷往行政院後方、北平東路的行二、行三空地。

數位部輕易遭人闖入開槍，引發社會關切公務機關安全疑慮。警方指出，數位部位於延平南路及愛國西路口，緊鄰人行道，沒有嚴格門禁，一進大門，左手邊就是保全，右手邊則是電梯，整體來說縱深不夠，一下就能攻擊到各角落，可說「易攻難守」，若有人學外國恐怖攻擊，或像鄭捷當年要進行無差別殺人，數位部的安全堪虞。