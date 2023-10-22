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景色開闊的翠綠草原！ 造訪日本雲ノ平山區 最後の秘境「高天原野溪溫泉」

健行筆記／ 健行筆記柯式野生活

行程第二天，我們從溪底的藥師沢小屋出發，沿著森林爬升700m，抵達稜線的開闊處，再繼續往東走到雲ノ平山莊。紮完營後，再輕裝去高天原野溪溫泉

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伴隨著溪水聲，昨晚睡得還不錯。清晨的中海拔，有些許涼意，我們穿著薄外套，走過吊橋，上切點就在過橋後的這一側。特別的是，這裡有規劃兩條路徑：一條偏向東北，直接往高天原溫泉的方向 ; 另一條偏向東南，往雲ノ平山莊，也是我們要走的路。沿路都有標示，仔細看一下 不至於迷路。

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上稜後，景色很開闊。 山屋四周是遼闊的平原。 早上九點半 就抵達山屋的感覺真棒！內心還在消化，眼前這片翠綠草原，延伸向的藍天的景致跟這間豪華山屋。

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雲ノ平山莊的一切都讓人很喜歡。且光線充足，陽光灑進來的光影，看了心情就好，還放有書籍、音響、相機這些文青的小物。

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雲ノ平山莊一代，建造於 1961 年。現在看到的是第二代於2010年建立，可容納70 人，至今只有13年的歷史呢！而營地不在山屋旁邊，要再往前走約20分鐘才會抵達。

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雲ノ平區域 ，位於北阿爾卑斯山最深處的黑部源頭。海拔將近2600m因為位處深遠，被稱為北阿爾卑斯山 最後の秘境。也是就最後才被開發的地方。這裏獨特的地形，是因為早期的火山噴發，由岩漿堆積而成的溶岩台地

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12:30 出發高天原溫泉，快走了兩小時 終於見到溫泉了！被整頓好的溫泉，就在溪旁邊。有女生專屬的池可以安心泡著。16:00 回到山屋就下大雨了，還的淋雨走去營地。

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溫泉 阿爾卑斯山 秘境

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