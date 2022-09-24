第一次登富士山衣服怎麼穿？日本登山基礎「洋蔥式穿搭」層層加疊提案

富士山主要有4個登山路線，而第一次登富士山，選擇走吉田路線的人為多，主要是搭乘巴士到富士山的五合目開始往上爬。作為日本第一高峰，富士山海拔3776公尺，而即便是起點5合目，也已是海拔2800公尺處。即便登富士山登山季節以夏季為主，到了山上一下子便進入秋天。而從5合目到山頂，海拔相差1400公尺左右，登頂時的氣溫只剩下個位數，甚至接近0度。

因此，登富士山，其實不只是富士山，登其他高山也一樣，穿衣服時方便層層加疊、層層退去的洋蔥式穿法是關鍵，目的在於避免失溫這件事。

登山衣著，基本可分為4+1層，分別是最裡面的「貼身快乾層」、「裡層」、「中層」、「外層」，再加上「休息保暖層」。下面就一一來看，這幾層分別該選擇哪種衣服吧。

貼身快乾層：首要排汗層

登山最重要的就是要避免身體失溫，但爬山時大量流汗，再加上山風吹過時，特別容易造成體溫下降。因此在最裡層貼身的衣物，選擇能吸濕排汗，且能速乾的機能性T恤為佳。這類衣物的材質大多以聚酯纖維等化纖或是羊毛為佳。以走吉田路線登富士山來說，或許一件長袖的快乾打底T會是不錯的選擇。

裡層：接續排汗

有了吸濕排汗快感的打底T做底，裡層可穿上一般的長袖T恤，不過依然需要稍微注意衣服的排汗性，讓來自貼身快乾層的汗水得以排散，以保持舒適。因此，相比棉麻等材質的衣服，還是比較建議選擇聚酯纖維之類的化纖或羊毛材質的衣服。

中層：保暖層

來到第三層的中層，該是注重保暖性的一層。有的人會依據喜好，選擇一樣有快乾機能的登山襯衫，或是比較薄的化纖刷毛絨衫。根據需要，亦可以選擇能立領或是高領款式，既可以防日曬，亦可以保暖。

外層：防風防雨超重要

登山失溫最常發生在遇到風雨時，因此作為外層保護罩的防風防雨層，便顯得十分重要。有經驗的朋友們大多會建議選購有Go-Tex防水機能的外套及雨褲，以有效抵禦突如其來的風雨。然而除了Go-Tex以外，不少戶外運動服飾品牌也有研發自家的防水機能材質，功能性也不會輸給Go-Tex。選購時可以參考材質的耐水壓係數，一般在10000mm以上，對於大雨就有一定的抵禦性。

休息保暖層：山小屋或等日出時最佳良伴

除了爬山行進時，會因為運動而導致身體升溫。然而在高山的山小屋休息，又或者是爬富士山停下來等日出時，都會因為是靜態休息，而更容易感到寒冷。這時，就很需要一件填充化纖棉的外套或羽絨外套保暖。雖然說羽絨外套在碰到水就會失去保暖作用，不過作為休憩時的保暖衣物，還是蠻堪用的。

PICK UP 下半身也比照洋蔥式

雖然下半身不需要像上半身包那麼多層，不過也是離不開裡中外三層。最裡層可選擇一樣排汗吸濕功能比較好的機能性打底褲，中層可選擇一般的登山褲，外層則有能抵禦風雨的防水褲子。在氣溫允許下，不少朋友會選擇機能性緊身褲，搭配短褲或短裙上山。

這次富士山吉田路線一趟走下來，身上所帶的衣物如上圖，上半身主要是一件長袖的速乾T恤打底、一件輕防雨薄外套、一件一般棉連帽薄外套（不在照片內）、一件化纖刷毛絨衫、一件輕羽絨外套（照片最左邊，用白色收納袋收納著）、一件防風防雨外套、；下半身是短褲加機能性緊身褲、一件內刷毛打底褲、一件防雨長褲。其他配件就是羊毛襪兩雙（一雙備用）、厚手套及一般的圓帽子一頂。

由於運氣比較好，上山兩天都是好天氣，所以這樣的服裝筆者個人覺得還是蠻夠的，而且最後輕羽絨根本沒有穿到。有點美中不足的，是覺得自己應該另外帶一頂冬天的毛線帽的。因為凌晨出發及等日出時，僅管有防風防雨外套的帽子防護，但若有毛線帽應該能更完美一點。

大家比較在意的，應該是夜半凌晨開始往山頂去時的衣著。這次我們是將近8月底上山，住在七合目，聽了山小屋小哥的建議凌晨1點左右出發上山頂。穿在身上的衣服是速乾長袖T恤打底，加上棉薄外套，再套上化纖刷毛絨衫，最後外面套防風防雨外套，下半身則是在原來的機能性緊身褲外套了內刷毛的打底褲，然後一樣維持短褲的穿搭。

一路登頂的過程中，在停下來看日出的時候有稍微感到比較冷之外，其餘時間好像都沒有覺得冷（因為只覺得很累？）。而在太陽出來之後，氣溫也會跟著慢慢升起，就更沒有覺得冷的問題了。

當然，這一切真的要歸功於天公作美，沒有下雨。（笑）如果是下雨天的話，寒冷的感覺恐怕又是另一個等級。經驗提供大家參考，前面介紹的基礎也並非規則，服裝的選擇沒有所謂的絕對正確的答案，最重要的是根據自身狀況選擇衣物。

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