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台智光案扯出朱立倫岳家 2公司發聲明：純屬汙衊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台智光案延燒，民進黨指控台智光母公司台通光背後與國民黨主席朱立倫關係匪淺，就是朱立倫的岳父高育仁家族。歐華創投公司、高氏企業公司今發布聲明指出，有心人士惡意影射公司及相關人員有不法行為等語，純屬汙衊，全非事實。圖／聯合報系資料照片
台智光案延燒，民進黨指控台智光母公司台通光背後與國民黨主席朱立倫關係匪淺，就是朱立倫的岳父高育仁家族。歐華創投公司、高氏企業公司今發布聲明指出，有心人士惡意影射公司及相關人員有不法行為等語，純屬汙衊，全非事實。圖／聯合報系資料照片

台智光案延燒，民進黨發言人吳崢、卓冠廷日前指控，台智光母公司台通光背後與國民黨主席朱立倫關係匪淺，就是朱立倫的岳父高育仁家族。歐華創投公司、高氏企業公司今委由律師發布聲明指出，有心人士以「台智光與朱立倫家族有非常深厚的關係」云云，惡意影射公司及相關人員有不法行為等語，純屬汙衊，全非事實，特予澄清。

民進黨指出，台智光的大股東是台通光，當時的股東之一即是朱立倫岳父高育仁家族百分之百持股的「育華投資開發公司」，其中監察人高婉倩是朱立倫的太太，董事高育仁是朱立倫的岳父，董事高思博、高思復，都是高育仁家族的成員，董事長高張明鸞是高育仁的太太，這樣的關係，朱立倫不用出來說明？

朱立倫日前受訪時駁斥，說這是十幾年前的舊資料，現在早就不是股東了，反斥民進黨胡說八道。

歐華創投、高氏企業聲明指出，他們從未投資台智光，亦非台智光股東。20多年前與數間創投公司投資「台通公司」成為小股東，並於台通2011年上市後即出售持股，與台智光完全無關。呼籲外界發表相關言論前應深入查證，切勿造謠抹黑，否則將依法訴追。

台智光 朱立倫 高育仁

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