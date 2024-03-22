遊覽車撞涵洞1死15傷 駕駛疑超時工作

高雄仁武前晚發生重大交通意外，肇事鄧姓駕駛是楓滿遊覽汽車公司員工，誤闖限高兩米機慢車道，遊覽車被涵洞口硬生生削頭，釀一死十五傷；橋頭地檢署偵訊後，依過失致死罪命鄧男卅萬元交保，後續將追查車禍原因與超時工作是否有關。

高雄市區監理所昨前往稽查，認為該公司對此次行程時間、路線未有特別教育督導及掌握，開罰六萬元，並停止該公司三分之一車輛（五輛）營業三個月。

這趟阿里山遊是「台塑南亞好同事協會」舉辦的活動，標榜一日遊行程，上午六時卅分在特定點接成員上車，途中停靠台鉅美妝博物館，之後開啟阿里山森林遊樂區之旅，在山區用午餐後，下午二時卅分下山，再於台南白河吃晚餐。

平常不坐最前座的八十歲周姓死者，意外成了這場車禍的罹難者。周翁兒子表示，父親生前通話時曾表示，駕駛走錯路繞遠路，後續又開車搶快，恐怕還要一小時才能到家，無法相信鄧男車速僅四十公里。

有乘客心悸猶存地說，事故發生當下，車頂坍塌，燈光瞬間熄滅，「劇烈撞擊聲嚇壞所有人，那一刻大家摔倒，疊在一起」，回到家以後也無法入眠。

現行「汽車運輸業管理規則」，明訂遊覽車駕駛自接到客人至行程結束不得超過十一小時，不過根據鄧男自述，前天清晨五時許出發接客，晚間八時多返回高雄，直至車禍發生前，工時長達十五小時，遭疑超時工作。

高雄市區監理所表示，該輛事故車ＧＰＳ訊號顯示於清晨五時四十分開始移動，至發生事故時間近十五小時，但ＧＰＳ訊號有數次中斷，行車並未繞路，後續會再釐清是否違反勞動工時規定。公路局則說，鄧男近六年有三件交通違規，均已結案。

楓滿遊覽車公司負責人張素姻昨出面鞠躬道歉。她解釋，案發當天鄧姓駕駛只跑阿里山一個行程，一般來回七個小時、中間停留三小時，「怎會超時？」主要這團都是老人家，多停幾個休息站上廁所，跑山路車速也不敢過快，時間才拖長。

張素姻說，一般涵洞前方都有設置鐵架拱門，防車子撞上，但事故地點並無。對此，高雄市長陳其邁昨下令盤點涵洞、地下道示警措施，杜絕憾事重演。