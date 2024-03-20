觀察站／登不登島 該跳脫意識形態

國民黨立院黨團提議請蔡總統卸任前赴太平島視察宣示主權，此舉當然是算準蔡政府壓根兒不想提這件事。果然，民進黨立委反批藍營「其心可議」，更質疑此舉是承受來自中國大陸的壓力而配合挑釁。

在國內政壇，綠營向來更強調台灣人身分認同，更不能苟同「兩岸一家親」，並常責備對手不夠愛台灣，甚至質疑他人可能通敵賣國。但這套理論，並非真正的台灣民族主義，因它僅適用於面對「中國」，甚至是「對中國不排斥的台灣人」的情況。

只要「不是中國」獲得口頭滿足，在其他國家面前，台灣民族主義就完全不存在，反而變成逆來順受。殺害懷孕女友逃回香港的陳同佳，事後即使願意投案，政府卻千方百計拒收，正反映相關「主權論」的荒謬。

政府當年公告的南海Ｕ型線，和如今台海中線或金馬禁限制水域，本質都是我方單邊主張，未與周邊勢力存在協議。當然實務上，兩岸都絕無可能落實Ｕ型線，未來南海爭議若能解決，勢必是各國彼此妥協的結果。我方原就不易躋身國際談判，如果自身一味退讓，等於提前放棄在各方討價還價中可能爭得的利權。

更值得關注的是，民進黨過去八年，自詡是台美關係最佳時機。然而，所謂最佳關係，是否就是完全向對方一面倒？不少綠營人士面對涉外事務的盲點，是忽視國際關係（包括兩岸）當中，各方都有立場，甚至要在各方間縱橫捭闔。為自身爭取最大利益，絕不存在對「好人」就該一心屈從，對「壞人」就要徹底妖魔。蔡總統應否登上太平島，也該跳脫僵化的意識形態來思考。