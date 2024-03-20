涉外人士：陸致南海緊張 元首登島何道理

海巡署耗資十七億元在南沙太平島的新碼頭將舉行啟用儀式，各界關注蔡總統是否在卸任前延續前總統陳水扁、馬英九登島宣示中華民國主權。涉外人士表示，當南海因北京各種單邊行為而有高度風險情形下，國家元首前往形同升高區域情勢，只會讓北京得利。

涉外人士表示，美國國務卿布林肯剛離開菲律賓，為的就是處理中國在南海各種單邊行為；南海區域數以千計的民兵船及海警、海巡、漁政、數十艘軍艦穿梭，帶給周邊很高壓力，這個時候有哪個聲索國會獨自行動？

該人士進一步指出，當中國不斷單邊升高區域情勢下，區域間乃至國際社會都不會出現「沒有討論以外的個別行動」，尤其是可能拉高情勢的任何動作，國民黨應回答南海因中國各種單邊行為而有高度風險下，要元首去的道理。其他國家不去，難道是因為不在乎主權嗎？

民進黨國際部主任兼發言人李問表示，太平島屬於中華民國領土，我國捍衛主權的決心無庸置疑；請國民黨不要拿太平島作秀，國安議題不容兒戲，「請國民黨多看看國際新聞」，不要自曝其短。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄說，中國在南海情勢持續升溫，台灣不該附和中國升高的挑釁。民進黨團幹事長吳思瑤則質疑，國民黨此時拋出這樣議題是不是承受中國大陸壓力？

莊瑞雄表示，陳水扁、馬英九在總統任內都曾登上太平島，總統要不要登島需要妥適規畫；國會議員主張到太平島、東沙島維護主權很好，他自己去年曾去過，不論是總統或國會到第一線給國軍官兵生活關心都是好事。

【記者徐白櫻／高雄報導】太平島屬高雄市政府管轄，高雄市長陳其邁說，太平島跟附近海域屬於中華民國領土與領海，因中國在南海不斷擴張及宣稱附近南沙群島等領土爭議，「我們的立場應是促成國際多邊合作，維護南海和平」，至於蔡總統該不該去？由國安團隊評估較適當。